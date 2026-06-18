Власти США требуют от Anthropic закрыть все способы обхода ограничений Fable 5
The GEEK :: Новости :: Власти США требуют от Anthropic закрыть все способы обхода ограничений Fable 5
Новости

Власти США требуют от Anthropic закрыть все способы обхода ограничений Fable 5

Эксперты считают такое условие практически невыполнимым.

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:24

Anthropic может вернуть Claude Fable 5 в публичный доступ только после того, как устранит способы обхода защитных ограничений модели. Об этом пишет Wired со ссылкой на представителей администрации США.  

По данным издания, власти считают, что компания должна действовать проактивно: постоянно тестировать свои передовые модели, искать потенциальные джейлбрейки и самостоятельно сообщать о них регуляторам.

В администрации также заявили, что не намерены спорить о серьёзности проблемы после того, как возможность обхода ограничений Fable 5 подтвердило Агентство национальной безопасности США.  

Anthropic с такой оценкой не согласна. Компания утверждает, что выявленные обходы были узкими, а их последствия минимальны. По версии Anthropic, похожие возможности есть и у других публично доступных моделей, включая решения конкурентов.  

Эксперты по кибербезопасности, считают требование властей нереалистичным. Полностью исключить джейлбрейки для современных ИИ-моделей, по их словам, невозможно: защитные механизмы можно усиливать, но не сделать абсолютно неуязвимыми.  

В июне Anthropic отключила Fable 5 и Mythos 5 после директивы правительства США об экспортном контроле. Формально ограничение касалось доступа иностранных граждан, но на практике компания отключила обе модели для всех пользователей, чтобы выполнить требование

Обсудить

Главное по теме

Новости Anthropic пытается снять запрет на Fable 5 и Mythos 5

Для переговоров с американскими чиновниками компания направила руководителей и ведущих специалистов по безопасности ИИ.
Новости Anthropic отключила Fable 5 и Mythos 5 после директивы правительства США Новости Anthropic выпустила самую мощную общедоступную модель Claude Fable 5

Похожие материалы

Claude Для доступа к Claude могут потребоваться паспорт и селфи

Новые правила вступят в силу 8 июля 2026 года.

 Anthropic Anthropic: ИИ создающий ИИ может выйти из-под контроля человека

Создатель Claude уже начал предупреждать о рисках.

 Anthropic ИИ-модель Claude Mythos выявила тысячи критических уязвимостей в ПО

Anthropic раскрыла первые результаты Project Glasswing.

 Anthropic Claude получил функцию Dreaming для улучшения работы ИИ-агентов

Технология позволяет ИИ-агентам анализировать прошлые сессии, выявлять ошибки и автоматически создавать инструкции для улучшения будущей работы.

Скидки и подборки

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Последние новости

Google представила умную колонку Home Speaker с ИИ-ассистентом Gemini Apple готовится повысить цены на свои устройства Базовый iPhone 18 может выйти только в 2027 году Июньский апдейт Windows 11 может привести к циклической перезагрузке ПК Смартфоны Samsung Galaxy научатся проверять здоровье питомцев Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI MatePad Mini: похоже, у iPad mini проблемы

    Обзоры

  2. Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

    Обзоры

  3. Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad

    Обзоры

  4. Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  6. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры
Смотреть все обзоры