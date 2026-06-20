Китайская ИИ-модель GLM-5.2 обошла Claude Fable 5 в рейтинге веб-дизайна

Китайская Zhipu AI выпустила модель GLM-5.2, которая сразу вышла на первое место в рейтинге Design Arena для однопроходного HTML-веб-дизайна без агентного режима.

Design Arena оценивает работы нейросетей через слепое голосование пользователей: людям показывают сгенерированные варианты интерфейсов, после чего они выбирают более удачный дизайн. По данным площадки, GLM-5.2 обошла Claude Fable 5, а также Claude Opus 4.6 и 4.7.

Модель получила рейтинг около 1360 Elo и поднялась на пять позиций относительно GLM-5.1. В Design Arena отмечают, что GLM-5.2 лучше справляется с чистыми макетами, типографикой, визуальной иерархией, подключением изображений через CDN и аккуратными анимациями.

Примеры работ

Ещё одно отличие GLM-5.2 — открытые веса и более низкая стоимость API. По данным публикаций, миллион входных токенов стоит около $1,40, выходных — около $4,40, тогда как Claude Fable 5 оценивался заметно дороже.

Для рынка это важный сигнал: китайские ИИ-модели всё быстрее догоняют и обходят закрытые западные решения в отдельных прикладных задачах. В данном случае речь не о «самой умной модели вообще», а о конкретной нише: генерации HTML-интерфейсов и фронтенд-дизайна.

На фоне успехов конкурентов создатели Claude Fable 5 столкнулись с проблемами другого рода. Власти США требуют от Anthropic устранить способы обхода и максимально ограничить доступ к передовой модели.