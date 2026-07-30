М.Видео: Samsung занял почти 50% российского рынка трейд-ин
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М.Видео: Samsung занял почти 50% российского рынка трейд-ин

От народной классики до S24 Ultra.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:32
М.Видео: Samsung занял почти 50% российского рынка трейд-ин

По итогам первого полугодия 2026 года на Samsung пришлось 47,1% всех смартфонов, переданных по программе трейд-ин. Xiaomi заняла второе место с долей 17,7%, а Apple — третье с 15,3%. В пятерку также вошли realme и HONOR.

Рейтинг по количеству устройств:

  1. Samsung — 47,1%
  2. Xiaomi — 17,7%
  3. Apple — 15,3%
  4. realme — 7,4%
  5. HONOR — 3,7%

В денежном выражении разрыв между Samsung и Apple оказался значительно меньше. На устройства южнокорейского бренда пришлось 46,7% общей стоимости сданных смартфонов, а на iPhone — 40,4%.

Рейтинг по стоимости устройств:

  1. Samsung — 46,7%
  2. Apple — 40,4%
  3. Xiaomi — 5,8%
  4. HONOR — 2,1%
  5. realme — 1,8%

Чаще всего россияне обменивали Samsung Galaxy A51. Среди других популярных моделей оказались Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra и iPhone 13.

Статистика показывает, что владельцы сдают не только старые массовые смартфоны. В число лидеров попали и относительно свежие флагманы, которые пользователи меняют на новые модели.

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