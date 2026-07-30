М.Видео: Samsung занял почти 50% российского рынка трейд-ин

По итогам первого полугодия 2026 года на Samsung пришлось 47,1% всех смартфонов, переданных по программе трейд-ин. Xiaomi заняла второе место с долей 17,7%, а Apple — третье с 15,3%. В пятерку также вошли realme и HONOR.
Рейтинг по количеству устройств:
- Samsung — 47,1%
- Xiaomi — 17,7%
- Apple — 15,3%
- realme — 7,4%
- HONOR — 3,7%
В денежном выражении разрыв между Samsung и Apple оказался значительно меньше. На устройства южнокорейского бренда пришлось 46,7% общей стоимости сданных смартфонов, а на iPhone — 40,4%.
Рейтинг по стоимости устройств:
- Samsung — 46,7%
- Apple — 40,4%
- Xiaomi — 5,8%
- HONOR — 2,1%
- realme — 1,8%
Чаще всего россияне обменивали Samsung Galaxy A51. Среди других популярных моделей оказались Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra и iPhone 13.
Статистика показывает, что владельцы сдают не только старые массовые смартфоны. В число лидеров попали и относительно свежие флагманы, которые пользователи меняют на новые модели.