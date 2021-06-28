Выкинул ТВ-приставку интернет-провайдера из-за Xiaomi Mi Box S

Когда-то мне было достаточно кабельного телевидения, потом я начал использовать PlayStation для просмотра ютуба, а спустя какое-то время интернет-провайдер предоставил в аренду свою ТВ-приставку. На выходе получил квадратный коробок, функционирующий на пятом андроиде, тормознутый интерфейс с багами и скудный функционалам с ограничениями. Сама приставка не даёт пользоваться Google Play, чтобы установить что-то сверху, а всё управление происходит через дешевый китайский пульт с половиной неработающих кнопок. Удивительно, но это чудо умудряются продавать за 4 тысячи рублей.

Сейчас полно телевизоров со встроенным смарт-ТВ и, можно подумать, что проще его купить. Но зачем тратиться на новый телевизор, если можно расширить функционал своего телевизора с помощью качественной приставки. Например, я смотрю Ютуб, Кинопоиск и иногда какой-либо фильм в эфире. Так выбор пал на ТВ-приставку Xiaomi Mi Box S. Купил на Озоне за 5 тысяч рублей. Если решите брать на AliExpress, то обязательно смотрите европейскую версию. Забегая вперёд, скажу, что можно взять более доступную Xiaomi Mi TV Stick 2K, функционал идентичный, а размер компактнее. Но это если вам не нужны USB-порты.

Поставляется Mi Box S в небольшой картонной коробке оранжевого цвета. Внутри HDMI-шнур, блютуз пульт, блок 220, бумажные инструкции и сама приставка. Корпус приставки сделан из приятного матового пластика. Общий вес грамм 140 при габаритах 95 мм в обе стороны и 17 мм в толщину. Спереди размещён белый индикатор, который включается при работе устройства. Сзади порт для аудио, который совместили S/PDIF, один вход HDMI и USB.







Пульт тонкий и лёгкий, работает от батареек AAA, которые уже есть в комплекте. В самом вверху разместилась кнопка вызова Google-ассистента, который используется для ввода голосовых команд: нажал на кнопку, произнес запрос и вот он уже на экране. Чуть ниже выделены кнопки для перехода в Netflix (потому что официальная сертификация с поддержкой 4K с HDR10) и спутникового телевидения, про них сразу можно забыть, переназначить их нельзя.

Для хранения данных в приставке предусмотрено всего 4 ГБ флеш-памяти. Может показаться мало, но без игр для задач хватает, а для расширения можно вставить USB-флешку.

Без ограничений!

При первом запуске приставка подключается к Wi-Fi, обновляет ПО Google TV и просит войти в учётку Google, ибо без неё нет никакого смысла. После всех процедур можно устанавливать приложения. Android TV не вводит никаких ограничений. Можно установить любой сторонний apk, но стоит помнить, что в Google Play находятся программы, которые адаптированы именно для приставки.





Интерфейс и только малая часть настроек.

Xiaomi использует сертифицированный Android TV, а значит нам достаётся стабильная и простая работа в отличие от китайских ноунейм приставок.

Мой список приложений на Mi Box S, которые нужно поставить в первую очередь выглядит так:

KION – платформа от МТС. Предоставляет возможность смотреть 20 федеральных каналов, как Пятница, Первый канал, СТС и тд.

Триколор. Если у вас есть на даче тарелка от Триколор с оплаченным тарифным планом, то можно использовать логин и пароль и смотреть на приставке в городе.

Кинопоиск – есть множество бесплатных фильмов, а подписка Яндекс Плюс значительно расширяет разнообразие.

File Commander – пригодится для установки дополнительных приложений или для работы с файловой системой.

MX Player – популярные плеер для проигрывания видео с флешки или из облака. Также можно поставить VLC, но его работа на боксе мне не понравилась.



Загрузка приложения занимает около 10 секунд. Виновата в этом явно адаптация, но не сам бокс.

Однако, вопросы у меня есть к сервису KION, который может так виснуть на приставке, что приходится принудительно закрывать приложение. Поэтому тут стоит задумать о покупке дополнительных пакетов.





Кинопоиск – стильное приложение и очень удобное в использовании.

Триколор работает без нареканий. Выбрал нужный канал, ставишь на паузу, мотаешь и тому подобное. То же самое касается Кинопоиска, только с фильмами.

Теперь немного о нелегальном ПО. К таким относится HD VideoBox, который без проблем поддерживает воспроизведение с разных источников и выдаёт их на приставке. Никаких глюков и багов в работе обнаружено не было.

Сразу отмечу, что про установку браузера, стриминга-игр и подобного – стоит забыть. Бокс для этого не годится.

Почему Xiaomi Mi Box S стоит приобрести?

За символичные деньги можно прокачать свой телевизор без особых хлопот. В первую очередь, бокс не для заядлых киноманов у которых завышенные требования к картинке и звуку, а скорее для рядовых пользователей. Достал из коробки, подключил и наслаждайся. Качество картинки отличное, система поддерживает любой тип ПО, также можно делать трансляцию фотографий со смартфона, играть в простенькие игры и прочее.

Поэтому если у вас есть приставка от интернет-провайдера, то лучше вернуть её обратно и приобрести полноценный бокс со всеми возможностями, который ни в чем не будет вас ограничивать.

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