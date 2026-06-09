Anthropic выпустила самую мощную общедоступную модель Claude Fable 5
Новости

Anthropic выпустила самую мощную общедоступную модель Claude Fable 5

Первая публичная модель Mythos.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:07
Anthropic выпустила самую мощную общедоступную модель Claude Fable 5

Anthropic выпустила Claude Fable 5 — первую публично доступную модель класса Mythos, а также версию Mythos 5 для партнёров проекта Glasswing. По словам компании, возможности Fable 5 превосходят все модели, которые она выпускала в открытый доступ ранее. Особенно хорошо новинка справляется с длинными и сложными задачами: разработкой ПО, научными исследованиями и подобными сценариями.

Чтобы моделью не воспользовались злоумышленники, Anthropic добавила дополнительные меры защиты. На запросы по ряду чувствительных тем будет отвечать не Fable 5, а Claude Opus 4.8. Компания признаёт, что иногда такая подмена срабатывает и на безобидных запросах, но в среднем это происходит менее чем в 5% сессий.

claude-fable-5-mythos-5-

Для «небольшой группы» специалистов по кибербезопасности и провайдеров инфраструктуры стартап выпустил отдельную модель Claude Mythos 5. В отличие от Fable 5, в ней сняты некоторые ограничения безопасности.

Сначала Mythos 5 развернут в рамках Project Glasswing — как обновление превью-версии Claude Mythos, показанной в апреле 2026 года.

По данным Anthropic, обе модели способны работать автономно дольше, чем любые предыдущие версии Claude. Так, во время раннего тестирования в финтех-сервисе Stripe Fable 5 сократила «месяцы разработки» до нескольких дней. Модель также сильна в «визуальных» задачах — например, умеет восстанавливать код приложения по скриншотам.

Стоимость Fable 5 и Mythos 5 одинаковая: $10 за 1 млн входных токенов (около 733 рублей по курсу ЦБ на 9 июня 2026 года) и $50 за 1 млн выходных (3663 рубля). Разработчикам Fable 5 доступна через Claude API по идентификатору claude-fable-5.

До 22 июня 2026 года использование Fable 5 включено в тарифы Pro, Max и Team. С 23 июня для работы с моделью понадобятся кредиты. Позднее компания рассчитывает вернуть Fable 5 в подписки, как только нарастит достаточные вычислительные мощности.

Обсудить

Главное по теме

Новости Anthropic: ИИ создающий ИИ может выйти из-под контроля человека

Создатель Claude уже начал предупреждать о рисках.
Новости ИИ-модель Claude Mythos выявила тысячи критических уязвимостей в ПО Новости Claude получил функцию Dreaming для улучшения работы ИИ-агентов

Похожие материалы

Anthropic Anthropic удвоила лимиты Claude Code для Pro, Max, Team и Enterprise

Anthropic увеличила лимиты Claude Code и Claude Opus API после соглашения со SpaceX.

 Anthropic Anthropic: ИИ может начать самостоятельно улучшать ИИ уже в ближайшие годы

Сооснователь Anthropic Джек Кларк считает, что к концу 2028 года могут появиться системы, способные самостоятельно участвовать в разработке…

 Anthropic У пользователей Claude начали запрашивать паспорт и селфи

Проверка включается не при входе в аккаунт, а в отдельных сценариях использования сервиса.

 Claude Claude Code научился управлять компьютером на macOS

Функция пока доступна в бета-версии для пользователей платных тарифов.

Скидки и подборки

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Последние новости

Мессенджер «MAX» исчез из магазина Huawei за пределами России Roblox могут разблокировать в России после гарантий по защите детей Госдума приняла закон о штрафах для сайтов без российских способов авторизации Яндекс Дропс прошли проверку безопасности по стандартам OWASP В iOS 27 нашли пять признаков, что Apple готовит складной iPhone Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad

    Обзоры

  3. Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  5. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  6. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры