Anthropic выпустила самую мощную общедоступную модель Claude Fable 5

Anthropic выпустила Claude Fable 5 — первую публично доступную модель класса Mythos, а также версию Mythos 5 для партнёров проекта Glasswing. По словам компании, возможности Fable 5 превосходят все модели, которые она выпускала в открытый доступ ранее. Особенно хорошо новинка справляется с длинными и сложными задачами: разработкой ПО, научными исследованиями и подобными сценариями.

Чтобы моделью не воспользовались злоумышленники, Anthropic добавила дополнительные меры защиты. На запросы по ряду чувствительных тем будет отвечать не Fable 5, а Claude Opus 4.8. Компания признаёт, что иногда такая подмена срабатывает и на безобидных запросах, но в среднем это происходит менее чем в 5% сессий.

Для «небольшой группы» специалистов по кибербезопасности и провайдеров инфраструктуры стартап выпустил отдельную модель Claude Mythos 5. В отличие от Fable 5, в ней сняты некоторые ограничения безопасности.

Сначала Mythos 5 развернут в рамках Project Glasswing — как обновление превью-версии Claude Mythos, показанной в апреле 2026 года.

По данным Anthropic, обе модели способны работать автономно дольше, чем любые предыдущие версии Claude. Так, во время раннего тестирования в финтех-сервисе Stripe Fable 5 сократила «месяцы разработки» до нескольких дней. Модель также сильна в «визуальных» задачах — например, умеет восстанавливать код приложения по скриншотам.

Стоимость Fable 5 и Mythos 5 одинаковая: $10 за 1 млн входных токенов (около 733 рублей по курсу ЦБ на 9 июня 2026 года) и $50 за 1 млн выходных (3663 рубля). Разработчикам Fable 5 доступна через Claude API по идентификатору claude-fable-5.

До 22 июня 2026 года использование Fable 5 включено в тарифы Pro, Max и Team. С 23 июня для работы с моделью понадобятся кредиты. Позднее компания рассчитывает вернуть Fable 5 в подписки, как только нарастит достаточные вычислительные мощности.