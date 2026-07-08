Anthropic вывела Claude Cowork за пределы десктопного приложения
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Anthropic вывела Claude Cowork за пределы десктопного приложения

ИИ-помощник для выполнения многошаговых рабочих задач теперь доступен не только на компьютерах, но и через браузер и мобильные приложения.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:00
Anthropic вывела Claude Cowork за пределы десктопного приложения

Anthropic расширила доступ к Claude Cowork, который раньше был эксклюзивом десктопного приложения Claude. Теперь запускать и контролировать задачи можно с любого устройства.

Claude Cowork умеет выполнять рутинную офисную работу: искать информацию, анализировать документы, готовить отчёты, сортировать файлы и взаимодействовать с подключёнными сервисами практически без участия пользователя.

Одновременно компания изменила принцип работы сервиса. Теперь задачи по умолчанию выполняются в облаке, поэтому компьютер не нужно держать включённым. Пользователь может запустить процесс на ноутбуке, а затем следить за его выполнением со смартфона или через браузер.

Если во время выполнения задачи потребуется подтверждение или результат будет готов, Claude отправит уведомление на мобильное устройство.

Пока новая версия Claude Cowork будет доступна подписчикам тарифа Max. В ближайшие недели поддержку получат и другие тарифные планы. До 5 августа Anthropic также временно увеличила лимиты использования сервиса.

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