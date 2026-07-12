Обзор Xiaomi 17T Pro: субфлагман с замашками флагмана

За две недели с Xiaomi 17T Pro я поймал себя на странной мысли. Из всего, чем этот аппарат хвастается, первым делом я заметил, что глаза перестали уставать от чтения в кровати. Не самый флагманский повод для восторга, но именно с него и начну.
Сама T-серия в 2026 году впервые разделилась на две модели. Xiaomi 17T это компактнее и доступнее. Pro же, который у меня на тесте (фиолетовый, версия 12/512 ГБ), это уже субфлагман для тех, кто готов доплатить за максимум: крупнее экран, мощнее процессор, больше батарея и быстрее зарядка. Но давайте по порядку и без лишних без восторгов.
Характеристики Xiaomi 17T Pro
- Модель: Xiaomi 17T Pro (фиолетовый, 12/512 ГБ)
- Дисплей: 6,83″ AMOLED, 1.5K (2772×1280), до 144 Гц, пиковая яркость 3500 нит, рамки 1,29 мм, DC Dimming, система защиты зрения Xiaomi Vision Care, Gorilla Glass 7i
- Процессор: MediaTek Dimensity 9500, техпроцесс 3 нм
- Охлаждение: Xiaomi 3D IceLoop
- Память: 12 ГБ LPDDR5X + 512 ГБ UFS 4.1
- Камеры: тройная Leica, 50 + 50 + 12 Мп, перископический телеобъектив 5x с оптической стабилизацией, ИИ-зум до 120x, оптика Leica Summilux; фронтальная 32 Мп
- Батарея: 7000 мАч (кремний-углеродная)
- Зарядка: проводная 100 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная проводная 22,5 Вт
- Защита: IP68
- Корпус: алюминиевые грани, матовая спинка, вес около 220 г
- Связь: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт, две SIM, eSIM
- Биометрия: подэкранный сканер отпечатка, распознавание по лицу
- ОС: Xiaomi HyperOS 3 (Android 16)
- Цвета: фиолетовый, тёмно-синий, чёрный
- Цена на момент обзора: 72 990 ₽ за 12/512 ГБ
Что в коробке?
Комплектация по нынешним меркам щедрая. Внутри:
- сам Xiaomi 17T Pro
- адаптер питания
- кабель USB Type-C
- защитный чехол (чёрный TPU)
- защитная плёнка уже наклеена на экран
- скрепка для SIM-лотка
- краткое руководство и гарантийный талон
Плёнка стоит с завода, переклеивать ничего не нужно. Достал, вставил симку и пошёл. В 2026 году адаптер и чехол в коробке уже не подразумеваются по умолчанию, так что отдельный плюс за то, что докупать аксессуары в первый же день не придётся.
Дизайн и ощущения в руке
Фиолетовый тут не тот «лавандовый для вида», что обычно идёт довеском к чёрному и синему. Цвет насыщенный, глубокий, ближе к аметисту, на свету слегка переливается. Выглядит дорого и при этом спокойно, без китча.
Сразу честно: это большой телефон. Экран на 6,83 дюйма плюс батарея на 7000 мАч дают о себе знать и весом, и габаритами: на весах около 220 граммов. Одной рукой до верхнего угла без перехвата не дотянуться, для маленькой ладони великоват. Зато рамки вокруг дисплея тонкие, всего 1,29 мм, и фронтально телефон выглядит аккуратно, без лишних полей.
Грани алюминиевые, спинка матовая и, что приятно, отпечатки почти не собирает: телефон спокойно держит опрятный вид без протирки. Есть нюанс, матовая поверхность довольно скользкая, так что комплектный чехол лишним не будет. Боковые кнопки с чётким ходом, сборка плотная, люфтов нет.
Экран: 144 Гц и честная забота о глазах
Обычно, когда производитель пишет «забота о глазах», хочется закатить те самые глаза, которые он якобы бережёт. Но с 17T Pro есть смысл остановиться подробнее, потому что здесь за маркетинговой формулировкой стоит конкретное железо.
По базе всё ожидаемо хорошо: AMOLED 1.5K, частота до 144 Гц, пиковая яркость 3500 нит. На прямом солнце экран читается без напряжения, скролл ленты и анимации идут плавно. Но интереснее то, что Xiaomi называет системой Vision Care.
T-серия первой в линейке получила сразу четыре сертификата TÜV Rheinland:
- Low Blue Light: аппаратное снижение вредного синего света без заметного искажения цветов
- Flicker Free: отсутствие видимого мерцания
- Circadian Friendly: дружелюбность к циркадным ритмам, то есть к режиму сна
- Intelligent Eye Care: интеллектуальная подстройка под условия
И ключевой момент: в Pro используется DC Dimming. Это важно для тех, у кого от OLED-экранов к вечеру болит голова или режет глаза. На низкой яркости вместо мерцания (ШИМ) применяется DC-затемнение, и люди, чувствительные к этому эффекту, разницу замечают. Сюда же автоматическая подстройка цветовой температуры и яркости под время суток и тип контента: читаешь, играешь или смотришь видео.
Маркетинг? Частично. Но связка «DC Dimming плюс сертификаты TÜV» это не пустые слова. Я из тех, у кого от телефона к ночи устают глаза, и за две недели чтения в кровати рези к концу сеанса не было.
Железо
За производительность отвечает MediaTek Dimensity 9500, собранный по 3-нанометровому техпроцессу. В AnTuTu это около 3,5 миллиона баллов, почти потолок для смартфонов на сегодня. В повседневке разницы с самыми дорогими топами вы не почувствуете: интерфейс летает, приложения открываются мгновенно. Память в моей версии 12 ГБ LPDDR5X и 512 ГБ UFS 4.1, запас под приложения, игры и съёмку приличный.
Теперь то, ради чего такой чип обычно и берут, игры. Call of Duty Mobile и PUBG Mobile телефон тянет на максимальной графике с высокой частотой кадров, в поддерживаемых режимах вплоть до 120 fps, и держит её ровно, без рывков в перестрелках.
Genshin Impact, привычный стресс-тест для любого мощного аппарата, идёт на ультранастройках в стабильных 60 кадрах, лёгкие просадки до полтинника проскакивают только в самых плотных замесах и на глаз почти не считываются.
Однако в синтетических стресс-тестах чип троттлит и корпус становится горячим, но в реальных играх до этого не доходит. За час в Genshin температура не вылезала за 43 градуса, охлаждение 3D IceLoop почти не роняет частоту графики. Греется в основном алюминиевая рамка: под долгую сессию руки чувствуют ощутимое тепло, но не до такого состояния, когда держать совсем неприятно.
Автономность
Главный аргумент Pro даже не чип, а батарея. 7000 мАч, причём кремний-углеродная, на момент выхода это рекорд среди премиальных Xiaomi. В цифрах звучит абстрактно, а на деле выглядит так: за продолжительное время теста я ни разу не потянулся к зарядке посреди дня, а пару раз просто забывал поставить телефон на ночь и наутро находил процентов тридцать. При средней нагрузке это полтора-два дня автономности, при тяжёлой, с навигацией, камерой и играми, уверенно до вечера.
Зарядка под стать. Проводная на 100 Вт заряжает аккумулятор полностью меньше чем за час, и адаптер лежит в коробке, докупать ничего не нужно.
Беспроводная тут на 50 Вт, что для такой ёмкости редкость: большинство конкурентов с батареей под 7000 мАч либо вообще без беспроводной зарядки, либо с медленной.
Есть и обратная проводная на 22,5 Вт, чтобы по-быстрому подкинуть заряд тем же наушникам через кабель.
Камера: Leica и «Живые моменты»
Камер тут три, все с маркировкой Leica: основная на 50 Мп с крупным сенсором флагманского класса, перископический телеобъектив 5x с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль.
Главное нововведение для T-серии это как раз перископ Leica 5x. Раньше телевик такого уровня жил только в старших флагманах, теперь он в Pro, и это заметно меняет дело.
Днём всё ровно так, как ждёшь от Leica: высокая детализация, узнаваемая цветопереда и широкий динамический диапазон. Оптика Leica Summilux даёт приятное боке на портретах.
Телевик 5x это та фишка, ради которой вообще стоит лезть в Pro: вывеску на другой стороне улицы, которую глазом толком не разобрать, он вытаскивает резко и читаемо. Сцена на концерте, дальние детали, крупные портреты с приятным сжатием перспективы, всё снимается без потери качества. Поверх оптики работает ИИ-зум до 120x.
И вот здесь без честности нельзя. 120x это эффектная цифра для скриншота в чат, но на таком приближении вы получаете уже больше работу алгоритмов, чем оптику. Полезный диапазон заканчивается где-то на 10x, дальше картинка рассыпается на «дорисованные» детали. Зато фирменная функция «Живой момент» (Living Moments) хорошо ловит динамику: дети, животные, спорт, кадр получается живым, а не статичной постановкой.
- Оригиналы фото сделанные на Xiaomi 17T Pro доступны по ссылке.
Ночью камера тоже держит марку, до флагманов первого эшелона немного не дотягивает, но для своего класса снимает уверенно.
Защита, связь и HyperOS
С надёжностью порядок. IP68 означает защиту от пыли и погружение в воду до 1,5 метра на 30 минут, спереди стоит Gorilla Glass 7i, устойчивое к царапинам и падениям.
По связи всё также порядок: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC для бесконтактной оплаты, ИК-порт (можно управлять телевизором и кондиционером), две SIM и поддержка eSIM.
Работает аппарат на Xiaomi HyperOS 3 поверх Android 16. Оболочка привычная, с встроенным ИИ и гибкой настройкой. Из претензий по классике жанра: предустановленного софта из коробки больше, чем хотелось бы, но лишнее сносится.
Итого
Xiaomi 17T Pro относится к тем аппаратам, к которым сложно прицепиться по принципу «да, но». MediaTek, а не Snapdragon? В Pro стоит Dimensity 9500, флагманский 3-нанометровый чип, и в быту с играми разницы с топами вы не заметите. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ушёл в старший 17 Ultra, это другая лига и другой ценник.
Крупный и увесистый? Да, это плата за экран 6,83 дюйма и батарею на 7000 мАч. Любите компактные телефоны, смотрите на обычный 17T.
Зум 120x это маркетинг? По большому счёту да, но оптический телевик 5x честно отрабатывает, и именно он важен.
За свои деньги вы получаете рекордную батарею с зарядкой 100 и 50 Вт, телевик Leica, яркий экран, который действительно бережёт глаза, IP68 и два года гарантии при покупке у официалов. Сочетание большой батареи, быстрой зарядки и перископа Leica выглядит особенно убедительно.
Брать стоит, если нужен большой экран, который не жалко мучить весь день, выносливая батарея и зум, который правда приближает. Проходить мимо, если любите компактные лёгкие аппараты.
Если коротко: 17T Pro это честный субфлагман. По характеристикам он не самый-самый, но в повседневности разницы с куда более дорогими флагманами почти не чувствуешь. Экран, который не выжигает глаза к ночи, оказался той фишкой, к которой быстро привыкаешь и которую потом начинаешь искать в других телефонах.
При покупке Xiaomi 17T, 17T Pro и 17 Ultra в Xiaomi Store предоставляется расширенная сервисная поддержка. На устройства действует гарантия 24 месяца, а также доступна одна бесплатная замена или ремонт дисплея в течение первых 6 месяцев с момента покупки. Условия распространяются на покупки, совершённые до 3 июня 2027 года в фирменных магазинах Xiaomi Store или при заказе через сайт с самовывозом.
Дополнительно при покупке Xiaomi 17T, 17T Pro и 17 Ultra до 12 июля покупатели могут принять участие в розыгрыше робота-пылесоса или подарочного набора от бренда.
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ООО «Мобилиди», ИНН 7726398970
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