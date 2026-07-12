Обзор Xiaomi 17T Pro: субфлагман с замашками флагмана

За две недели с Xiaomi 17T Pro я поймал себя на странной мысли. Из всего, чем этот аппарат хвастается, первым делом я заметил, что глаза перестали уставать от чтения в кровати. Не самый флагманский повод для восторга, но именно с него и начну.

Сама T-серия в 2026 году впервые разделилась на две модели. Xiaomi 17T это компактнее и доступнее. Pro же, который у меня на тесте (фиолетовый, версия 12/512 ГБ), это уже субфлагман для тех, кто готов доплатить за максимум: крупнее экран, мощнее процессор, больше батарея и быстрее зарядка. Но давайте по порядку и без лишних без восторгов.

Характеристики Xiaomi 17T Pro

Модель: Xiaomi 17T Pro (фиолетовый, 12/512 ГБ)

Дисплей: 6,83″ AMOLED, 1.5K (2772×1280), до 144 Гц, пиковая яркость 3500 нит, рамки 1,29 мм, DC Dimming, система защиты зрения Xiaomi Vision Care, Gorilla Glass 7i

Процессор: MediaTek Dimensity 9500, техпроцесс 3 нм

Охлаждение: Xiaomi 3D IceLoop

Память: 12 ГБ LPDDR5X + 512 ГБ UFS 4.1

Камеры: тройная Leica, 50 + 50 + 12 Мп, перископический телеобъектив 5x с оптической стабилизацией, ИИ-зум до 120x, оптика Leica Summilux; фронтальная 32 Мп

Батарея: 7000 мАч (кремний-углеродная)

Зарядка: проводная 100 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная проводная 22,5 Вт

Защита: IP68

Корпус: алюминиевые грани, матовая спинка, вес около 220 г

Связь: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт, две SIM, eSIM

Биометрия: подэкранный сканер отпечатка, распознавание по лицу

ОС: Xiaomi HyperOS 3 (Android 16)

Цвета: фиолетовый, тёмно-синий, чёрный

Цена на момент обзора: 72 990 ₽ за 12/512 ГБ

Что в коробке?

Комплектация по нынешним меркам щедрая. Внутри:

сам Xiaomi 17T Pro

адаптер питания

кабель USB Type-C

защитный чехол (чёрный TPU)

защитная плёнка уже наклеена на экран

скрепка для SIM-лотка

краткое руководство и гарантийный талон

Плёнка стоит с завода, переклеивать ничего не нужно. Достал, вставил симку и пошёл. В 2026 году адаптер и чехол в коробке уже не подразумеваются по умолчанию, так что отдельный плюс за то, что докупать аксессуары в первый же день не придётся.

Дизайн и ощущения в руке

Фиолетовый тут не тот «лавандовый для вида», что обычно идёт довеском к чёрному и синему. Цвет насыщенный, глубокий, ближе к аметисту, на свету слегка переливается. Выглядит дорого и при этом спокойно, без китча.

Сразу честно: это большой телефон. Экран на 6,83 дюйма плюс батарея на 7000 мАч дают о себе знать и весом, и габаритами: на весах около 220 граммов. Одной рукой до верхнего угла без перехвата не дотянуться, для маленькой ладони великоват. Зато рамки вокруг дисплея тонкие, всего 1,29 мм, и фронтально телефон выглядит аккуратно, без лишних полей.

Грани алюминиевые, спинка матовая и, что приятно, отпечатки почти не собирает: телефон спокойно держит опрятный вид без протирки. Есть нюанс, матовая поверхность довольно скользкая, так что комплектный чехол лишним не будет. Боковые кнопки с чётким ходом, сборка плотная, люфтов нет.

Экран: 144 Гц и честная забота о глазах

Обычно, когда производитель пишет «забота о глазах», хочется закатить те самые глаза, которые он якобы бережёт. Но с 17T Pro есть смысл остановиться подробнее, потому что здесь за маркетинговой формулировкой стоит конкретное железо.

По базе всё ожидаемо хорошо: AMOLED 1.5K, частота до 144 Гц, пиковая яркость 3500 нит. На прямом солнце экран читается без напряжения, скролл ленты и анимации идут плавно. Но интереснее то, что Xiaomi называет системой Vision Care.

T-серия первой в линейке получила сразу четыре сертификата TÜV Rheinland:

Low Blue Light: аппаратное снижение вредного синего света без заметного искажения цветов

аппаратное снижение вредного синего света без заметного искажения цветов Flicker Free: отсутствие видимого мерцания

отсутствие видимого мерцания Circadian Friendly: дружелюбность к циркадным ритмам, то есть к режиму сна

дружелюбность к циркадным ритмам, то есть к режиму сна Intelligent Eye Care: интеллектуальная подстройка под условия

И ключевой момент: в Pro используется DC Dimming. Это важно для тех, у кого от OLED-экранов к вечеру болит голова или режет глаза. На низкой яркости вместо мерцания (ШИМ) применяется DC-затемнение, и люди, чувствительные к этому эффекту, разницу замечают. Сюда же автоматическая подстройка цветовой температуры и яркости под время суток и тип контента: читаешь, играешь или смотришь видео.

Маркетинг? Частично. Но связка «DC Dimming плюс сертификаты TÜV» это не пустые слова. Я из тех, у кого от телефона к ночи устают глаза, и за две недели чтения в кровати рези к концу сеанса не было.

Железо

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 9500, собранный по 3-нанометровому техпроцессу. В AnTuTu это около 3,5 миллиона баллов, почти потолок для смартфонов на сегодня. В повседневке разницы с самыми дорогими топами вы не почувствуете: интерфейс летает, приложения открываются мгновенно. Память в моей версии 12 ГБ LPDDR5X и 512 ГБ UFS 4.1, запас под приложения, игры и съёмку приличный.

Теперь то, ради чего такой чип обычно и берут, игры. Call of Duty Mobile и PUBG Mobile телефон тянет на максимальной графике с высокой частотой кадров, в поддерживаемых режимах вплоть до 120 fps, и держит её ровно, без рывков в перестрелках.

Genshin Impact, привычный стресс-тест для любого мощного аппарата, идёт на ультранастройках в стабильных 60 кадрах, лёгкие просадки до полтинника проскакивают только в самых плотных замесах и на глаз почти не считываются.

Однако в синтетических стресс-тестах чип троттлит и корпус становится горячим, но в реальных играх до этого не доходит. За час в Genshin температура не вылезала за 43 градуса, охлаждение 3D IceLoop почти не роняет частоту графики. Греется в основном алюминиевая рамка: под долгую сессию руки чувствуют ощутимое тепло, но не до такого состояния, когда держать совсем неприятно.

Автономность

Главный аргумент Pro даже не чип, а батарея. 7000 мАч, причём кремний-углеродная, на момент выхода это рекорд среди премиальных Xiaomi. В цифрах звучит абстрактно, а на деле выглядит так: за продолжительное время теста я ни разу не потянулся к зарядке посреди дня, а пару раз просто забывал поставить телефон на ночь и наутро находил процентов тридцать. При средней нагрузке это полтора-два дня автономности, при тяжёлой, с навигацией, камерой и играми, уверенно до вечера.

Зарядка под стать. Проводная на 100 Вт заряжает аккумулятор полностью меньше чем за час, и адаптер лежит в коробке, докупать ничего не нужно.

Беспроводная тут на 50 Вт, что для такой ёмкости редкость: большинство конкурентов с батареей под 7000 мАч либо вообще без беспроводной зарядки, либо с медленной.

Есть и обратная проводная на 22,5 Вт, чтобы по-быстрому подкинуть заряд тем же наушникам через кабель.

Камера: Leica и «Живые моменты»

Камер тут три, все с маркировкой Leica: основная на 50 Мп с крупным сенсором флагманского класса, перископический телеобъектив 5x с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль.

Главное нововведение для T-серии это как раз перископ Leica 5x. Раньше телевик такого уровня жил только в старших флагманах, теперь он в Pro, и это заметно меняет дело.

Днём всё ровно так, как ждёшь от Leica: высокая детализация, узнаваемая цветопереда и широкий динамический диапазон. Оптика Leica Summilux даёт приятное боке на портретах.

Телевик 5x это та фишка, ради которой вообще стоит лезть в Pro: вывеску на другой стороне улицы, которую глазом толком не разобрать, он вытаскивает резко и читаемо. Сцена на концерте, дальние детали, крупные портреты с приятным сжатием перспективы, всё снимается без потери качества. Поверх оптики работает ИИ-зум до 120x.

И вот здесь без честности нельзя. 120x это эффектная цифра для скриншота в чат, но на таком приближении вы получаете уже больше работу алгоритмов, чем оптику. Полезный диапазон заканчивается где-то на 10x, дальше картинка рассыпается на «дорисованные» детали. Зато фирменная функция «Живой момент» (Living Moments) хорошо ловит динамику: дети, животные, спорт, кадр получается живым, а не статичной постановкой.

Оригиналы фото сделанные на Xiaomi 17T Pro доступны по ссылке.

Ночью камера тоже держит марку, до флагманов первого эшелона немного не дотягивает, но для своего класса снимает уверенно.

Защита, связь и HyperOS

С надёжностью порядок. IP68 означает защиту от пыли и погружение в воду до 1,5 метра на 30 минут, спереди стоит Gorilla Glass 7i, устойчивое к царапинам и падениям.

По связи всё также порядок: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC для бесконтактной оплаты, ИК-порт (можно управлять телевизором и кондиционером), две SIM и поддержка eSIM.

Работает аппарат на Xiaomi HyperOS 3 поверх Android 16. Оболочка привычная, с встроенным ИИ и гибкой настройкой. Из претензий по классике жанра: предустановленного софта из коробки больше, чем хотелось бы, но лишнее сносится.

Итого

Xiaomi 17T Pro относится к тем аппаратам, к которым сложно прицепиться по принципу «да, но». MediaTek, а не Snapdragon? В Pro стоит Dimensity 9500, флагманский 3-нанометровый чип, и в быту с играми разницы с топами вы не заметите. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ушёл в старший 17 Ultra, это другая лига и другой ценник.

Крупный и увесистый? Да, это плата за экран 6,83 дюйма и батарею на 7000 мАч. Любите компактные телефоны, смотрите на обычный 17T.

Зум 120x это маркетинг? По большому счёту да, но оптический телевик 5x честно отрабатывает, и именно он важен.

За свои деньги вы получаете рекордную батарею с зарядкой 100 и 50 Вт, телевик Leica, яркий экран, который действительно бережёт глаза, IP68 и два года гарантии при покупке у официалов. Сочетание большой батареи, быстрой зарядки и перископа Leica выглядит особенно убедительно.

Брать стоит, если нужен большой экран, который не жалко мучить весь день, выносливая батарея и зум, который правда приближает. Проходить мимо, если любите компактные лёгкие аппараты.

Если коротко: 17T Pro это честный субфлагман. По характеристикам он не самый-самый, но в повседневности разницы с куда более дорогими флагманами почти не чувствуешь. Экран, который не выжигает глаза к ночи, оказался той фишкой, к которой быстро привыкаешь и которую потом начинаешь искать в других телефонах.

При покупке Xiaomi 17T, 17T Pro и 17 Ultra в Xiaomi Store предоставляется расширенная сервисная поддержка. На устройства действует гарантия 24 месяца, а также доступна одна бесплатная замена или ремонт дисплея в течение первых 6 месяцев с момента покупки. Условия распространяются на покупки, совершённые до 3 июня 2027 года в фирменных магазинах Xiaomi Store или при заказе через сайт с самовывозом.

Дополнительно при покупке Xiaomi 17T, 17T Pro и 17 Ultra до 12 июля покупатели могут принять участие в розыгрыше робота-пылесоса или подарочного набора от бренда.

Реклама.

ООО «Мобилиди», ИНН 7726398970

Erid: CQH36pWzJpvep7FwdPbsDNbfFALK6Qo47KkQKYM7dFQY7Z