«Яндекс Маркет» запустил бренд Outstep

Яндекс Маркет представил бренд товаров для отдыха и спорта Outstep. Сообщается, что под ним будет выпускаться продукция для любителей и профессионалов. Уже сейчас на маркетплейсе можно приобрести сапборды, в будущем обещают пополнить ассортимент для туризма и кемпинга.

Первые несколько моделей сапбордов от Outstep, изготовлены из высокопрочных материалов и доступны в четырёх размерах — как для спокойных, так и для активных прогулок по воде. Доски имеют длину 335 и 350 см и оснащаются дополнительным слоем — для заплывов при быстром течении, для гребли и каякинга.

В комплекте к доске Outstep идут насос с манометром для контроля давления, нетонущее трёхсекционное весло, водонепроницаемый чехол для смартфона, гермомешок и рюкзак для хранения и переноски комплекта.

К лету ассортимент Outstep может значительно расшириться сезонными предложениями. По данным Яндекс Маркета, популярность таких товаров растёт каждый год. По итогам 2023 спроса на товары для отдыха и туризма увеличился в 2 раза по сравнению с 2022 годом.