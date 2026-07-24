Идеальна для кибербезопасности и ежедневных задач: Anthropic представила Claude Opus 5

Anthropic представила языковую модель Claude Opus 5. Компания называет её наиболее значительным обновлением линейки Opus со времён версии 4.5 и позиционирует для программирования, анализа данных, научных исследований и продолжительной автономной работы.

По внутренним тестам Anthropic, на максимальном уровне рассуждений Opus 5 почти сравнялась с Claude Fable 5 в задачах по программированию, но выполняет их примерно вдвое дешевле. В некоторых других испытаниях новая модель превзошла Fable 5, однако результаты основаны преимущественно на собственных оценках компании.

Одним из главных направлений развития стала работа с многоэтапными задачами. Opus 5 должна лучше планировать действия, использовать инструменты, проверять собственные результаты и реже требовать вмешательства пользователя. Anthropic также заявляет об улучшениях в анализе таблиц, финансовых документов, научных данных и программного кода.

Модель получила контекстное окно объёмом 1 млн токенов и может генерировать до 128 тысяч токенов за один ответ. Пользователям доступны пять уровней рассуждений — от минимального до максимального, позволяющие выбирать между скоростью, стоимостью и качеством результата.

Отдельно Anthropic отметила улучшения в сфере кибербезопасности. Компания специально не обучала Opus 5 проведению кибератак, однако модель стала лучше находить уязвимости благодаря общему росту возможностей. При этом в эксплуатации найденных ошибок она всё ещё заметно уступает ограниченно доступной Claude Mythos 5.

Claude Opus 5 уже доступна в веб-версии Claude, приложениях, Claude Code и через API под названием claude-opus-5 . Она стала основной моделью для подписчиков Claude Max и наиболее мощным вариантом в тарифе Pro.

Стоимость использования через API не изменилась по сравнению с Opus 4.8: $5 за 1 млн входных токенов и $25 за 1 млн выходных. Также предусмотрен ускоренный режим, который работает примерно в 2,5 раза быстрее, но стоит вдвое дороже.