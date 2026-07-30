Вместо замены смартфона: носимые AI-кольца могут стать главным трендом
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Вместо замены смартфона: носимые AI-кольца могут стать главным трендом

После провала AI-брошей и карманных помощников внимание индустрии переключается на умные кольца.
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Редакция The GEEK сегодня в 06:00
Вместо замены смартфона: носимые AI-кольца могут стать главным трендом

Рынок AI-гаджетов может получить нового фаворита. Если Humane AI Pin и Rabbit R1 не смогли стать полноценной альтернативой смартфону, то разработчики все чаще делают ставку на умные кольца с искусственным интеллектом. К такому выводу пришли журналисты The Verge после знакомства с несколькими новыми устройствами.

Humane AI Pin

В отличие от привычных фитнес-колец, новые модели практически не отслеживают здоровье. Их главная задача — быстро записывать мысли, голосовые заметки и общаться с ИИ. Пользователю достаточно поднести руку ко рту, нажать сенсорную кнопку и произнести команду или идею. Текст сразу отправляется в приложение на смартфоне, где может быть расшифрован, сохранен или обработан нейросетью.  

Одним из самых интересных проектов The Verge называет Stream Ring от стартапа Sandbar. Кольцо подключается к телефону по Bluetooth, поддерживает режим шепота и позволяет работать с ИИ практически в любом приложении без необходимости переключаться между сервисами.  

Stream Ring

Похожую концепцию развивают и другие компании. Например, Pebble готовит кольцо Index 01, которое умеет превращать голосовые команды в заметки, напоминания и события календаря, а также работает с локальными ИИ-моделями прямо на смартфоне.

Pebble Index 01

По мнению журналистов, именно такой формат выглядит гораздо перспективнее большинства AI-гаджетов последних лет. Вместо того чтобы пытаться заменить смартфон, умное кольцо лишь дополняет его, предлагая быстрый и почти незаметный способ взаимодействия с искусственным интеллектом.

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