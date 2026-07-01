Claude Fable 5 возвращается: власти США разрешили восстановить доступ
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Claude Fable 5 возвращается: власти США разрешили восстановить доступ

Ранее были введены экспортные ограничения на Fable 5 и Mythos 5.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:57
Claude Fable 5 возвращается: власти США разрешили восстановить доступ

Anthropic объявила о начале восстановления доступа к Claude Fable 5. Это стало возможным после того, как Министерство торговли США отменило экспортные ограничения, введённые в середине июня.

12 июня компания была вынуждена отключить Claude Fable 5 и Claude Mythos 5 после предписания властей США. Тогда доступ к моделям запретили для всех иностранных граждан, включая сотрудников Anthropic, а компании дали всего 90 минут на выполнение требований.

По данным The Wall Street Journal, поводом для ограничений стали опасения, что Claude Fable 5 при определённых запросах может выдавать информацию, потенциально полезную для кибератак. После этого Anthropic начала переговоры с американскими властями.

Как сообщает Politico, ограничения сняли после того, как Anthropic согласилась усилить меры по выявлению рисков, сотрудничать с правительством при выпуске новых моделей и сообщать о выявленной вредоносной активности.

Компания подтвердила, что экспортные ограничения с Claude Fable 5 и Claude Mythos 5 сняты, а восстановление доступа к Fable 5 начнётся с 1 июля.

При этом Anthropic пока не уточнила, станет ли модель сразу доступна всем пользователям по всему миру или доступ будут возвращать поэтапно. Более подробной информацией компания пообещала поделиться позже.

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