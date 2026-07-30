Минцифры предложило обязать иностранные сайты авторизовать россиян только по номеру телефона
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Минцифры предложило обязать иностранные сайты авторизовать россиян только по номеру телефона

Поправки предлагается внести в закон «Об информации».
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Редакция The GEEK сегодня в 09:59
Минцифры предложило обязать иностранные сайты авторизовать россиян только по номеру телефона

Минцифры предложило ограничить способы входа в зарубежные интернет-сервисы, работающие в России. Новые требования вошли в проект третьего пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Согласно инициативе, владельцы иностранных сайтов и приложений должны будут использовать для авторизации российских пользователей только номер мобильного телефона. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об информации».

Кроме того, интернет-сервисы могут обязать в течение трех лет хранить сведения о создании учетных записей, входах в них и удалении профилей. По запросу эти данные придется передавать государственным органам в рамках оперативно-разыскной деятельности и мероприятий по обеспечению безопасности.

Участники телеком-рынка отмечают, что вход по номеру телефона уже широко применяется российскими сервисами и технически не представляет особой сложности. Однако зарубежным компаниям ради выполнения требований может потребоваться отдельная система авторизации для пользователей из России.

Более серьезным препятствием эксперты называют обязанность передавать данные российским правоохранительным органам. Для этого иностранным платформам может понадобиться локальная инфраструктура или партнерство с российскими юридическими лицами.

Компании, которые не захотят перестраивать свои сервисы под новые правила, теоретически могут отказаться от части российских пользователей или ограничить работу отдельных функций. Конкретные последствия и ответственность за отказ от выполнения требований в опубликованных материалах пока не раскрываются.

Проект «Антифрод 3.0» уже направлен на согласование в профильные ведомства, но еще не принят. В Минцифры подчеркивают, что документ находится на стадии обсуждения, поэтому его положения могут измениться.

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