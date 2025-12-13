В России появились смарт-часы HONOR CHOICE Watch 2 Pro | The GEEK
В России появились смарт-часы HONOR CHOICE Watch 2 Pro

Более простые, но с большим экраном.
Редакция The GEEK сегодня в 12:30

В российских розничных сетях и на маркетплейсах начали продавать смарт-часы HONOR CHOICE Watch 2 Pro. Модель оснащена AMOLED-дисплеем диагональю 1,97 дюйма с частотой обновления 60 Гц и алюминиевым корпусом.

Часы поддерживают спутниковую навигацию GPS и ГЛОНАСС, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также работу с Bluetooth-звонками. Заявлена поддержка более 120 спортивных режимов и базовых функций мониторинга здоровья, включая отслеживание пульса, уровня кислорода в крови и сна.

Устройство весит 29 граммов без ремешка, толщина корпуса составляет 9,99 мм. Управление реализовано через кнопку с вращающимся элементом. Доступны варианты в чёрном и белом цветах.

Рекомендованная цена модели в России — 5 490 рублей.

Цена на уровне 5–6 тысяч рублей выглядит ожидаемо и отражает общее давление на рынок бюджетных носимых устройств. В этом сегменте производители конкурируют не технологиями, а комплектацией и агрессивным ценообразованием, при минимальных отличиях в пользовательском опыте.

Отдельно стоит отметить, что линейка CHOICE традиционно позиционируется как упрощённое ответвление основного бренда, без попытки конкурировать с флагманскими часами или продвигать собственные экосистемные сценарии. Устройство скорее ориентировано на замещение ушедших с рынка моделей начального уровня, чем на формирование нового спроса.

