Обзор смарт-телевизора KIVI 32F750NW: база по доступной цене

Выбор телевизора дело непростое, но распространенное. Всегда находится повод для такой покупки: в новую квартиру, бабушке на кухню, родителям на дачу и так далее. Сейчас на рынке есть довольно большое количество хороших и доступных моделей. Сегодня поговорим об одном из таких — смарт-телевизоре KIVI 32F750NW.

Характеристики KIVI 32F750NW

Модель: KIVI 32F750NW

Габариты (ШxВxТ): 72×42.5×6.4 см, 4,2 кг

Дисплей: 32″ (81.2 см), (1920×1080), 60 Гц

Тип: ЖК

Тип подсветки: Direct LED

Тип матрицы: VA

Яркость: 300 Кд/м2

Контраст: 7000:1

Память: 2 ГБ оперативной, 8 ГБ постоянной

Звук: 2 динамика 12 Вт

ОС: Android TV 11

Связь: Wi-Fi (2,4 ГГц , 5 ГГц), Bluetooth, Ethernet (LAN)

Стоимость на момент обзора: 17 999 рублей

Комплект поставки

Поставляется модель в небольшой коробке с оформлением самого телевизора. Коробка удобная для переноски и не будет занимать много места при транспортировке.

Внутри находится сам телевизор, пульт, батарейки для пульта, Кабель RCA (тюльпаны), руководство пользователя и другая документация от производителя.

Внешний вид

Телевизор KIVI 32F750NW имеет схожий внешний вид с другими современными моделями. У него практически безрамочный экран, а на нижней части расположены логотипы KIVI и JVC.

Покупателю предлагается выбор между моделью в черном и белом цвете. Белый вариант всегда придает изысканности и стиля.

Устойчивость обеспечивает подставка П-образной формы с прорезиненными ножками, что предотвращает скольжение телевизора на любом типе поверхности. Крепление подставки происходит при четырех шестигранных винтов с гайками. Если говорим о креплении, то телевизор также можно закрепить на стене при помощи VESA 200×100 мм.

Сзади имеется множество портов для подключения консолей, приставок и других устройств. Среди важных разъемов можно выделить наличие трех HDMI 2.1, двух USB 2.0, антенного входа (разъем RF), mini-RCA («тюльпаны») и порта для подключения к проводной сети интернет.

Старые порты CI+ для карт доступа или антенный вход можно считать пережитками прошлого. Видимо, производитель решил предусмотреть разъемы на все случаи жизни. Например, если вы приобрели телевизор для использования на даче, где отсутствует интернет или подобные возможности. Среди беспроводных подключений доступны Bluetooth и Wi-Fi 5.

Экран

KIVI 32F750NW обладает экраном на 32 дюйма с разрешением Full HD (1920×1080) обновлением экрана со скоростью 60 Гц, что сегодня вполне хватает. Матрица типа VA имеет яркость 300 нит.

Качество изображения на высочайшем уровне благодаря оптимальному разрешению, подобранному под диагональ экрана. Нет никакого эффекта пикселизации, даже в динамичных сценах нет разрывов кадров. Изображение насыщенное, яркое с высокой степенью детализации. Впечатляющий статический контраст, особенно для модели в данном ценовом сегменте, составляющий 7000:1.

Благодаря комбинации подсветки Direct LED и VA-матрицы, на черном фоне отсутствуют нежелательные засветы, что обеспечивает реалистичное отображение даже в темных сценах. Этот телевизор поддерживает технологию HDR и оснащен MEMC, что гарантирует плавное воспроизведение видео с частотой 60 кадров в секунду.

Среди других технологий стоит отметить ALLM, которая улучшает взаимодействие с игровыми консолями и снижает задержку, а функция Low Blue Light снижает уровень синего излучения для защиты зрения.

Система

Телевизор KIVI 32F750NW работает под управлением Android TV 11, которая не перегружена лишними оболочками и предустановленными приложениями. Это является значительным преимуществом, поскольку система работает с минимальной нагрузкой и все ресурсы максимально эффективно используются для выполнения конкретных задач.

Встроенный магазин приложений Google Play, обеспечивает удобное скачивание необходимых приложений. В случае, если какое-либо приложение отсутствует в магазине, можно подключить USB-накопитель и установить APK-файл вручную — здесь нет никаких ограничений.

Отзывчивость системы впечатляет и это действительно проявляется благодаря отсутствию лишних оболочек и интерфейсов. Настройки открываются мгновенно, а приложения, например, «КиноПоиск», работают без сбоев в течение всего использования.

Для энтузиастов хотелось бы отметить несколько технических характеристик: четырехядерный процессор без названия, 8 ГБ встроенной памяти и 2 ГБ оперативной памяти — это отличные показатели, особенно учитывая, что большинство телевизоров в данном ценовом сегменте обычно имеют только 1 ГБ оперативной памяти, что существенно влияет на производительность.

Звук

Звуковая система телевизора была настроена компанией JVC и именно поэтому их логотип украшает корпус.

Телевизор оснащен двумя динамиками, каждый из которых имеет мощность 12 ватт. Они прекрасно подходит для просмотра телевизионных каналов и даже для наслаждения фильмами. Чтобы получить еще более высокое качество звука, рекомендуется подключить саундбар или внешнюю акустическую систему. Однако, даже встроенные динамики приятно звучат.

Пульт

Комплектный пульт KIVI — один из самых удобных, которые только сейчас есть на рынке. Он компактный, обладает встроенным микрофоном и даже может служить указкой. Также он имеет все основные кнопки, такие как кнопка включения телевизора, кнопка выбора источника и кнопка вызова «Google Ассистента».

Кроме того, есть четыре кнопки, предназначенные для быстрого доступа к онлайн-кинотеатрам. Однако возникает проблема: этот телевизор был выпущен до того момента, когда Netflix ушел из России, поэтому кнопка для доступа к Netflix все еще осталась на пульте. Но это не проблема — ее можно переназначить с помощью стороннего программного обеспечения и использовать для открытия любого другого приложения.

Итого

Телевизор KIVI 32F750NW произвел отличное впечатление. Его современный внешний вид легко сочетается с любым интерьером, а наличие чистой операционной системы Android гарантирует беспроблемную работу.

Стоит отметить, что у него имеется множество разъемов, удовлетворяющих различным потребностям, а также поддержка Wi-Fi 5. При этом, цена на модель KIVI 32F750NW очень привлекательна. Например, на площадке «Яндекс.Маркет» его можно приобрести всего за 17 990 рублей.

Положительное впечатление дополняется яркостью изображения, отличной контрастностью, насыщенным звуком и поддержкой HDR. Поэтому я смело рекомендую его для покупки.

Плюсы Стоимость

Звук от JVC

Яркость и контрастность

Производительность. Чистый Android TV

Пульт управления Минусы Звук. Нехватка низких частот