Мобильный бизнес Samsung ушёл в минус из-за цен на память

Продажи Galaxy S26 и смартфонов серии Galaxy A не спасли мобильный бизнес Samsung от первого квартального убытка.

По итогам второго квартала 2026 года подразделения Mobile eXperience и Networks получили 33,2 трлн вон выручки, но зафиксировали операционный убыток в размере 700 млрд вон, или около 480 млн долларов. Samsung объяснила результат повышенными затратами на компоненты, которые давят на всю мобильную отрасль.

При этом продажи смартфонов не обвалились. Выручка направления выросла по сравнению с прошлым годом благодаря стабильному спросу на Galaxy S26 и высокой популярности моделей Galaxy A. Однако подорожание памяти и других деталей оказалось сильнее этого роста.

Ситуация выглядит особенно показательно на фоне рекордных результатов полупроводникового бизнеса Samsung. Дефицит памяти и рост цен принесли подразделению Device Solutions 89,2 трлн вон операционной прибыли, но одновременно увеличили себестоимость смартфонов самой компании.

Во второй половине года Samsung рассчитывает улучшить показатели за счет более дорогих устройств. Основную ставку компания делает на Galaxy Z Fold 8, другие модели серии Galaxy Z8 и флагманы Galaxy S26. Одновременно производитель намерен сокращать издержки и увеличивать долю премиальных устройств, на которых проще сохранить прибыль при дорогих комплектующих.

По оценке Samsung, напряженная ситуация на рынке памяти быстро не закончится. Компания ожидает, что дефицит сохранится и может усилиться вплоть до 2028 года из-за высокого спроса со стороны центров обработки данных и ИИ-инфраструктуры.