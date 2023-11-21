ASUS ROG Phone 8 Ultimate с 24 Гб ОЗУ показал свою мощь в Geekbench

На прошлой неделе игровой смартфон ASUS ROG Phone 8 Ultimate прошёл сертифицирование раскрыв некоторые свои технические характеристики, а сегодня девайс появился в базе бенчмарка Geekbench показав свою вычислительную мощь.

В тесте Geekbench 6.2.0 смартфон ROG Phone 8 Ultimate смог продемонстрировать очень высокий уровень производительности набрав 2235 баллов в однопоточном режиме и 7098 баллов в многопоточном. Стоит отметить, что тестировался прототип, и финальная версия устройства может показать ещё более высокий результат.

Помимо этого, из бенчмарка стало известно, что тестируемый ROG Phone 8 Ultimate оснащён флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3, 24-гигабайтами оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 14.

Презентация игровых смартфонов серии ROG Phone 8 ожидается в первом квартале 2024 года.