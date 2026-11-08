Вместо космоса океан: Panthalassa начала производство плавучих дата-центров

Стартап Panthalassa открыл первую фабрику в США, чтобы перейти от штучной сборки плавучих дата-центров к серийному выпуску. Производство разместилось на территории бывшей верфи на реке Колумбия и заработало 7 ноября 2026 года.

Большая часть платформы находится под водой, внутри размещено серверное оборудование. Конструкция способна вырабатывать электроэнергию за счёт океанских волн, а охлаждение обеспечивает холодная морская вода. По мнению стартапа, дата-центры с суши лучше переносить в океан, а не в космос. Считается, что там нет территориальных споров, а рядом вряд ли появятся соседи, которым нужно расширяться.

Сам дата-центр выглядит как 70-метровая стальная башня с шарообразным навершием. Конструкция покачивается на волнах, за счёт чего внутрь поступает вода, которая затем подаётся к турбине.

Готовые платформы планируют сплавлять по реке в океан. Когда фабрику полностью укомплектуют, на ней будут работать около 50 человек.

Разработка ведётся с 2016 года, первые прототипы начали делать в 2022-м. Главный инженер стартапа Дэниел Плейс пришёл из SpaceX, другие специалисты работали в Google, Blue Origin, Apple, Boeing, Amazon и Tesla. В мае 2026 года Panthalassa привлекла $140 млн при оценке в $1 млрд, а летом получила ещё $225 млн при оценке в $2 млрд.

Стартап рассчитывает, что плавучие дата-центры обойдутся дешевле ЦОДов на суше, а в перспективе подобные фабрики откроются по всему миру.