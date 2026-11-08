Panthalassa открыла фабрику: плавучие дата-центры
Новости

Вместо космоса океан: Panthalassa начала производство плавучих дата-центров

Серверы находятся под водой, а энергию дают океанские волны.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:15
Вместо космоса океан: Panthalassa начала производство плавучих дата-центров

Стартап Panthalassa открыл первую фабрику в США, чтобы перейти от штучной сборки плавучих дата-центров к серийному выпуску. Производство разместилось на территории бывшей верфи на реке Колумбия и заработало 7 ноября 2026 года.

Большая часть платформы находится под водой, внутри размещено серверное оборудование. Конструкция способна вырабатывать электроэнергию за счёт океанских волн, а охлаждение обеспечивает холодная морская вода. По мнению стартапа, дата-центры с суши лучше переносить в океан, а не в космос. Считается, что там нет территориальных споров, а рядом вряд ли появятся соседи, которым нужно расширяться.

Сам дата-центр выглядит как 70-метровая стальная башня с шарообразным навершием. Конструкция покачивается на волнах, за счёт чего внутрь поступает вода, которая затем подаётся к турбине.

Готовые платформы планируют сплавлять по реке в океан. Когда фабрику полностью укомплектуют, на ней будут работать около 50 человек.

Разработка ведётся с 2016 года, первые прототипы начали делать в 2022-м. Главный инженер стартапа Дэниел Плейс пришёл из SpaceX, другие специалисты работали в Google, Blue Origin, Apple, Boeing, Amazon и Tesla. В мае 2026 года Panthalassa привлекла $140 млн при оценке в $1 млрд, а летом получила ещё $225 млн при оценке в $2 млрд.

Стартап рассчитывает, что плавучие дата-центры обойдутся дешевле ЦОДов на суше, а в перспективе подобные фабрики откроются по всему миру.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости Netflix показал трейлер седьмого сезона «Чёрного зеркала»

Продолжение выйдет 10 апреля.
Новости Представлена цифровая камера без экрана. Чтобы посмотреть снимки, нужен интернет Новости Умное кольцо за $399 научили управлять ИИ-агентами, музыкой и звонками

Похожие материалы

Xiaomi Бывший топ-менеджер Xiaomi готовит умное кольцо ISHO Ring для отслеживания сна

Полноценная презентация умного кольца ISHO Ring состоится 29 октября в Китае.

 Kikstarter BlackBerry снова в моде? Представлен Minimal Phone 2 с физической клавиатурой

Всё новое — это хорошо забытое старое.

 Приложения В России заработал сервис «ГдеБЕНЗ» для мониторинга ситуации на заправках

Новая народная карта.

 Samsung Смартфоны Samsung Galaxy научатся проверять здоровье питомцев

Функция позволит анализировать фотографии питомцев и находить возможные признаки проблем со здоровьем.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

В США разрешили закупку чипов Nvidia двум китайским компаниям с пустыми офисами Apple может добавить iPhone Air 2 вторую камеру и увеличить ёмкость батареи BYD представила конкурента Rolls-Royce. Он умеет плавать и разворачиваться на месте Sony отложила запуск Pulse Elevate. Судьба предзаказов колонок неизвестна Американцы массово берут отгулы ради GTA VI. Работодатели уже заметили эффект Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →