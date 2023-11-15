ASUS ROG Phone 8 Ultimate сертифицирован: первые подробности

Несколько часов назад ZTE показала на фото и видео игровой смартфон Nubia Red Magic 9 Pro, а сейчас в базе китайского регулятора 3C прошёл сертифицирование его главный конкурент — ASUS ROG Phone 8 Ultimate.

Из документа стало известно, что смартфон ASUS ROG Phone 8 Ultimate получит быструю зарядку мощностью 65 Вт с поддержкой стандарта питания PPS PD3.0 (Power Delivery) и протокола Quick Charge 5 от Qualcomm. Кроме этого, в базе данных IMEI прописались смартфоны ASUS ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro под кодовыми именами (ASUS_AI2401_A) и (ASUS_AI2401_E). Это означает, что ASUS планирует представить три смартфона игровой серии ROG Phone 8.

Официально уже известно, что как минимум одна модель ROG Phone 8 получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме этого, в смартфонах ожидается большой объём оперативной памяти, AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления, сенсорные триггеры и продвинутая система охлаждения с большой испарительной камерой. Более того, компания может представить модификации на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300, другие технические подробности пока неизвестны.

Презентация игровых смартфонов серии ROG Phone 8 ожидается в первом квартале 2024 года.