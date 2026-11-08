iPhone Air 2 может выйти весной 2027 года с двумя камерами
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Apple может добавить iPhone Air 2 вторую камеру и увеличить ёмкость батареи

Первый Air получил тонкий корпус, но множество ограничений.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:13
Apple может добавить iPhone Air 2 вторую камеру и увеличить ёмкость батареи

Apple может представить iPhone Air 2 весной 2027 года, пишет 9to5Mac. По данным издания, смартфон получит вторую камеру и более ёмкую батарею.

По мнению обозревателя, второму поколению нужно привлечь более широкую аудиторию, чем первому Air. Роль главной новинки Apple теперь досталась iPhone Duo, поэтому одного тонкого корпуса может быть недостаточно.

Первый iPhone Air не стал хитом продаж. Тонкий корпус сочетался с заметными компромиссами, а цена была близка к Pro, поэтому модель заинтересовала преимущественно энтузиастов.

У первого Air всего один монофонический динамик, порт работает по стандарту USB 2 против USB 3 у Pro, а зарядка менее мощная: MagSafe на 20 Вт и быстрая зарядка на 25 Вт против 25 и 60 Вт у iPhone 18 Pro.

Apple может добавить iPhone Air 2 вторую камеру и увеличить ёмкость батареи

Ограничена и камера: iPhone Air не поддерживает RAW, кинорежим и макросъёмку. Отсутствие макросъёмки связывают с тем, что у смартфона нет сверхширокоугольной камеры, и по всей вероятности, она появится уже во втором поколении.

Ожидается, что качество снимков останется ограниченным из-за небольших сенсоров. Если разница в цене с Pro не превысит 100 долларов, Air 2 должен предлагать сопоставимые возможности, а тонкость станет лишь одной из характеристик.

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