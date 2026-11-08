BYD представила конкурента Rolls-Royce. Он умеет плавать и разворачиваться на месте

Китайская BYD представила Yangwang Altior, новый флагманский седан премиального бренда Yangwang. Автомобиль длиной 5,6 метра ориентирован на конкуренцию с Rolls-Royce Ghost, Bentley Flying Spur и Mercedes-Maybach S-Class.

Новинка оснащена четырьмя электромоторами с независимым приводом каждого колеса. Благодаря системе Yisifang седан способен разворачиваться практически на месте, перемещаться боком и сохранять устойчивость при повреждении шины. Предусмотрен даже аварийный режим плавучести, позволяющий автомобилю удерживаться на воде при затоплении.

Внешне Altior выделяется массивной решёткой радиатора со 137 декоративными камнями, эмблемой из 24-каратного золота и задними дверями, открывающимися против хода движения. В дверях предусмотрены отсеки для зонтов.

Салон рассчитан на четырёх человек. Для отделки используются натуральная кожа, дерево и кашемир, а в лимитированной версии предусмотрены декоративные элементы из нефрита. Задним пассажирам доступны кресла с массажем и эффектом невесомости, 21,4-дюймовый потолочный экран, холодильник и аудиосистема Dynaudio с 39 динамиками.

Автомобиль получил аккумулятор BYD Blade второго поколения с быстрой зарядкой. Заявленный запас хода превышает 1000 км по китайскому циклу CLTC. Ёмкость батареи и мощность силовой установки пока не раскрываются.

Предзаказы на лимитированную версию Shanhe Dingyun уже открыты. Тираж составит 399 экземпляров, а предварительная стоимость достигает 2,08 млн юаней (около 25,5 млн рублей). Первые поставки ожидаются во втором квартале 2027 года.