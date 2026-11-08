В США разрешили закупку чипов Nvidia двум китайским компаниям с пустыми офисами

Две малоизвестные китайские компании, New Matrix и Maginfra, получили разрешение на покупку ускорителей Nvidia H200 в США. Компании должны собирать из чипов ИИ-серверы, но, по данным расследования, их офисы по указанным адресам оказались пустыми.

В помещениях стояла офисная мебель, а сотрудники зданий и работавшие по соседству люди не знали о таких компаниях и не видели, чтобы кто-то приходил в пустующие офисы.

По данным публичных записей, компанию New Matrix основал Ли Бин. Его и еще двух ключевых владельцев связывают с Wise Road: эта китайская инвесткомпания находится под санкциями США за помощь Пекину в закупке чувствительных чип-технологий. Ли Бин также руководит Tsinghua Unigroup и владеет компанией New H3C Semiconductor Technologies, внесенной в американский санкционный список Entity List.

Конечными пользователями чипов обе компании не значатся: они должны собирать из ускорителей серверы и передавать их заказчикам. Кто эти заказчики, неизвестно. Одобрение получили около двух десятков китайских фирм, среди них Baidu, Alibaba, Tencent и ByteDance.

Бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США Лайза Тобин заявила о «массе опасений»: она считает, что ни Минторг, ни Nvidia не проводят необходимой проверки соблюдения условий лицензий.