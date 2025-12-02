Американский журнал Rolling Stone составил список 20 лучших фильмов 2025 года. По мнению редакции, уходящий год стал по-настоящему выдающимся для кинематографа и поставил перед зрителями множество важных вопросов.

На первом месте расположился боевик Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». В фильме отражена «вечная история о революционерах, которые заботятся о своих и одновременно помогают следующему поколению поднять флаг». Зрители могут найти в картине ответ на вопрос, как сопротивляться, когда кажется, что все потеряно.

На второй строчке расположился фильм «Хамнет» Хлои Чжао, основанный на романе Мэгги О’Фаррелл. В центре сюжета — ранняя смерть сына Уильяма Шекспира, вдохновившая его на создание «Гамлета».

Слева — кадр из фильма «Хамнет», справа — кадр из фильма «Черный чемодан — двойная игра»

Третье место досталось картине Стивена Содерберга «Черный чемодан — двойная игра», где Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт перевоплотились в героев, оказавшихся в рискованной ситуации, связанной с двойным агентом внутри их организации.

Топ-20 лучших фильмов 2025 года по версии Rolling Stone

«Битва за битвой» (One Battle After Another); «Хамнет» (Hamnet); «Черный чемодан — двойная игра» (Black Bag); «Сны поездов» (Train Dreams); «Новая волна» (Nouvelle Vague); «Простая случайность» (It Was Just an Accident); «Метод исключения» (No Other Choice); «Прости, детка» (Sorry, Baby); «Марти Великолепный» (Marty Supreme); «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value); «День Питера Худжара» (Peter Hujar’s Day); «Эддингтон» (Eddington); «Универсальный язык» (Universal Language); «Всем счастья» (Best Wishes for All); «Оруэлл: 2+2=5» (Orwell: 2+2=5); «Как стать цесаркой» (On Becoming a Guinea Fowl); «Финикийская схема» (The Phoenician Scheme); «Поколение романтиков» (Caught by the Tides); «Франкенштейн» (Frankenstein); «Орудия» (Weapons).

