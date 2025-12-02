20 лучших фильмов 2025 года по версии Rolling Stone | The GEEK
20 лучших фильмов 2025 года по версии Rolling Stone

Топ-20 картин уходящего года от американского журнала.
Редакция The GEEK сегодня в 21:05

Американский журнал Rolling Stone составил список 20 лучших фильмов 2025 года. По мнению редакции, уходящий год стал по-настоящему выдающимся для кинематографа и поставил перед зрителями множество важных вопросов.

На первом месте расположился боевик Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». В фильме отражена «вечная история о революционерах, которые заботятся о своих и одновременно помогают следующему поколению поднять флаг». Зрители могут найти в картине ответ на вопрос, как сопротивляться, когда кажется, что все потеряно.

На второй строчке расположился фильм «Хамнет» Хлои Чжао, основанный на романе Мэгги О’Фаррелл. В центре сюжета — ранняя смерть сына Уильяма Шекспира, вдохновившая его на создание «Гамлета».

Слева — кадр из фильма «Хамнет», справа — кадр из фильма «Черный чемодан — двойная игра»

Третье место досталось картине Стивена Содерберга «Черный чемодан — двойная игра», где Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт перевоплотились в героев, оказавшихся в рискованной ситуации, связанной с двойным агентом внутри их организации.

Топ-20 лучших фильмов 2025 года по версии Rolling Stone

  1. «Битва за битвой» (One Battle After Another);
  2. «Хамнет» (Hamnet);
  3. «Черный чемодан — двойная игра» (Black Bag);
  4. «Сны поездов» (Train Dreams);
  5. «Новая волна» (Nouvelle Vague);
  6. «Простая случайность» (It Was Just an Accident);
  7. «Метод исключения» (No Other Choice);
  8. «Прости, детка» (Sorry, Baby);
  9. «Марти Великолепный» (Marty Supreme);
  10. «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value);
  11. «День Питера Худжара» (Peter Hujar’s Day);
  12. «Эддингтон» (Eddington);
  13. «Универсальный язык» (Universal Language);
  14. «Всем счастья» (Best Wishes for All);
  15. «Оруэлл: 2+2=5» (Orwell: 2+2=5);
  16. «Как стать цесаркой» (On Becoming a Guinea Fowl);
  17. «Финикийская схема» (The Phoenician Scheme);
  18. «Поколение романтиков» (Caught by the Tides);
  19. «Франкенштейн» (Frankenstein);
  20. «Орудия» (Weapons).

Ранее авторитетное киноиздание Cahiers du cinéma опубликовало свой топ-10 лучших фильмов 2025 года.

