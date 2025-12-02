Американский журнал Rolling Stone составил список 20 лучших фильмов 2025 года. По мнению редакции, уходящий год стал по-настоящему выдающимся для кинематографа и поставил перед зрителями множество важных вопросов.
На первом месте расположился боевик Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». В фильме отражена «вечная история о революционерах, которые заботятся о своих и одновременно помогают следующему поколению поднять флаг». Зрители могут найти в картине ответ на вопрос, как сопротивляться, когда кажется, что все потеряно.
На второй строчке расположился фильм «Хамнет» Хлои Чжао, основанный на романе Мэгги О’Фаррелл. В центре сюжета — ранняя смерть сына Уильяма Шекспира, вдохновившая его на создание «Гамлета».
Третье место досталось картине Стивена Содерберга «Черный чемодан — двойная игра», где Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт перевоплотились в героев, оказавшихся в рискованной ситуации, связанной с двойным агентом внутри их организации.
Топ-20 лучших фильмов 2025 года по версии Rolling Stone
- «Битва за битвой» (One Battle After Another);
- «Хамнет» (Hamnet);
- «Черный чемодан — двойная игра» (Black Bag);
- «Сны поездов» (Train Dreams);
- «Новая волна» (Nouvelle Vague);
- «Простая случайность» (It Was Just an Accident);
- «Метод исключения» (No Other Choice);
- «Прости, детка» (Sorry, Baby);
- «Марти Великолепный» (Marty Supreme);
- «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value);
- «День Питера Худжара» (Peter Hujar’s Day);
- «Эддингтон» (Eddington);
- «Универсальный язык» (Universal Language);
- «Всем счастья» (Best Wishes for All);
- «Оруэлл: 2+2=5» (Orwell: 2+2=5);
- «Как стать цесаркой» (On Becoming a Guinea Fowl);
- «Финикийская схема» (The Phoenician Scheme);
- «Поколение романтиков» (Caught by the Tides);
- «Франкенштейн» (Frankenstein);
- «Орудия» (Weapons).
Ранее авторитетное киноиздание Cahiers du cinéma опубликовало свой топ-10 лучших фильмов 2025 года.
