Названы 10 лучших фильмов 2025 года

Топ-10 картин уходящего года от авторитетного издания о кино.
Редакция The GEEK сегодня в 20:43

Одно из самых авторитетных киноизданий мира Cahiers du cinéma опубликовало топ-10 лучших фильмов 2025 года. Лидером списка стала документальная картина Альберта Серры «Дни одиночества» (Afternoons of Solitude).

Полный список выглядит так:

  1. «Дни одиночества» (Afternoons of Solitude);
  2. «Битва за битвой» (One Battle After Another);
  3. «Да» (Yes!);
  4. «Секретный агент» (The Secret Agent);
  5. «Я отдыхаю только во время шторма» (I Only Rest in the Storm);
  6. «Авантюра» (The Adventure);
  7. «7 прогулок с Марком Брауном» (7 Walks with Mark Brown);
  8. «Новая волна» (Nouvelle Vague);
  9. «Дрейфующий Лоран» (Drifting Laurent);
  10. «Отражения № 3» (Mirrors No. 3).

С таким списком можно смело планировать идеальный киномарафон под конец года.

