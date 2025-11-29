Названы 10 лучших фильмов 2025 года

Одно из самых авторитетных киноизданий мира Cahiers du cinéma опубликовало топ-10 лучших фильмов 2025 года. Лидером списка стала документальная картина Альберта Серры «Дни одиночества» (Afternoons of Solitude).
Полный список выглядит так:
- «Дни одиночества» (Afternoons of Solitude);
- «Битва за битвой» (One Battle After Another);
- «Да» (Yes!);
- «Секретный агент» (The Secret Agent);
- «Я отдыхаю только во время шторма» (I Only Rest in the Storm);
- «Авантюра» (The Adventure);
- «7 прогулок с Марком Брауном» (7 Walks with Mark Brown);
- «Новая волна» (Nouvelle Vague);
- «Дрейфующий Лоран» (Drifting Laurent);
- «Отражения № 3» (Mirrors No. 3).
С таким списком можно смело планировать идеальный киномарафон под конец года.
