Hot Toys представила реалистичную фигурку Человека-паука Тоби Магуайра

Она создана по мотивам финальной битвы против Зеленого гоблина из фильма «Человек-паук» (2002).
Редакция The GEEK сегодня в 10:47

Hot Toys представила новую коллекционную фигурку Spider-Man (Battle Damaged Version), созданную по мотивам финальной битвы Человека-паука и Зеленого гоблина из фильма Сэма Рэйми «Человек-паук» (2002).

Также есть нити паутины, битый шлем Зеленого гоблина и подставка с глайдером и разрушенной кирпичной стеной.

Предзаказ можно оформить по цене $325 (~26 200 рублей). Ожидаемая дата доставки — январь-июнь 2027 года.

