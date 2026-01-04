Hot Toys представила реалистичную фигурку Человека-паука Тоби Магуайра

Hot Toys представила новую коллекционную фигурку Spider-Man (Battle Damaged Version), созданную по мотивам финальной битвы Человека-паука и Зеленого гоблина из фильма Сэма Рэйми «Человек-паук» (2002).

Фигурка в масштабе 1/6 (около 30 см) демонстрирует Питера Паркера в поврежденном костюме после эпичной битвы против Нормана Озборна. В комплекте десять сменных рук и два варианта головы, один из которых с поврежденной маской.

Также есть нити паутины, битый шлем Зеленого гоблина и подставка с глайдером и разрушенной кирпичной стеной.

Предзаказ можно оформить по цене $325 (~26 200 рублей). Ожидаемая дата доставки — январь-июнь 2027 года.