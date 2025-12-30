«Очень странные дела» подходят к концу. Вышел последний трейлер финального эпизода | The GEEK
«Очень странные дела» подходят к концу. Вышел последний трейлер финального эпизода

Пятый сезон «Очень странных дел» завершится двухчасовым финалом, который покажут одновременно в стриминге и кинотеатрах.
Редакция The GEEK сегодня в 01:13

Netflix опубликовал финальный трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела». Заключительный эпизод выйдет 31 декабря и станет двухчасовым финалом всей истории.

В центре событий снова окажется Одиннадцать. В трейлере показаны сцены с красным небом над Хокинсом, возвращение ключевых персонажей и намёки на исход противостояния с Изнанкой.

Финальный эпизод выйдет 31 декабря в 5:00 по тихоокеанскому времени (16:00 по Москве) и будет доступен на Netflix. Параллельно сервис запустил показы в кинотеатрах. По словам Росса Даффера, более 1,1 млн зрителей уже зарегистрировались на сеансы, часть показов полностью распродана.

После финала Netflix планирует продолжить развитие вселенной «Очень странных дел» через спин-оффы и другие форматы, однако основная история завершится именно этим эпизодом.

Расписание выхода серий 5 сезона «Очень странные дела»

