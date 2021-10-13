Fujifilm представила принтер для смартфонов Instax Link WIDE

Компания FUJIFILM объявила о выпуске принтера для смартфонов Instax Link WIDE. Это новейшая версия в линейке устройств моментальной печати Instax.

Принтер Link WIDE, созданный по следам фотопринтера Instax mini Link, который был представлен в 2019 году. Он позволяет печатать изображения в большом формате на пленке Instax WIDE.

Link WIDE создает снимки большого формата с помощью бесплатного приложения Instax Link WIDE App, которое передает изображения с камеры на мобильный принтер через Bluetooth. Распечатка изображения занимает до 12 секунду, а если снимков несколько, можно задействовать функцию непрерывной печати. При полной зарядке принтер способен напечатать до 100 снимков подряд.

На выбор пользователя два режима печати: Instax Rich, который делает акцент на глубоких теплых цветах, и Instax Natural, подчеркивающий естественные тона изображения.

Принтер Link WIDE доступен в двух цветах: пепельный белый и серый мокко. Предзаказ устройства открыт с 13 октября 2021, а приобрести принтер можно с 22 октября 2021 года по цене 12 990 рублей.