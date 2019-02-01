Windows 10X перенесли на 2021 год

Операционная система Windows 10X была представлена ещё осенью 2019 года. Но до сих пор её не выпустили в релиз, хотя ранние версии уже доступны. Её планировали вывести на рынок в этом году, но из-за коронавируса запуск был отложен.

Теперь же стало известно, что новинку снова перенесли — на весну 2021 года. В будущем году, пишет ZDnet, Microsoft уменьшит число обновления для обычной «десятки», чтобы сосредоточиться на новой версии. Однако на релизе всё же будут ограничения.

К примеру, классические win32-приложения не будут доступны с самого начала. Их поддержка появится не ранее 2022 года. По умолчанию будут доступны лишь универсальные приложения (UWP) из фирменного магазина и, возможно, прогрессивные веб-приложения (PWA).

Кроме того, Microsoft вынуждена отложить выход Surface Duo с двумя экранами — первого компьютера на базе новой системы. Первоначально его планировали запустить в продажу до конца этого года, но теперь его стоит ждать лишь весной 2021-го.

На данный момент не уточняется, будет ли система представлена в виде установочных образов по аналогии с Windows 10 или же её будут распространять лишь в составе готовых OEM-устройств. Также неясно, какие ещё компании готовят аналоги Surface Duo.