iPad mini с OLED получил дополнительное ядро A20 Pro в версии на 512 ГБ

Новый iPad mini с OLED-экраном получил разные версии процессора A20 Pro в зависимости от объёма накопителя. Модель на 512 ГБ отличается от вариантов на 128 и 256 ГБ. Об этом сказано в технических характеристиках Apple.

В старшей конфигурации процессор содержит шесть ядер: два суперъядра и четыре энергоэффективных, а за нейросетевые задачи отвечает двойной 16-ядерный Neural Engine. Версии на 128 и 256 ГБ оснащены процессором с пятью ядрами — двумя суперъядрами и тремя энергоэффективными — и 16-ядерным Neural Engine.

Все три конфигурации получили семиядерную графику, нейронные ускорители и аппаратное ускорение трассировки лучей. Стекло экрана с нанотекстурой доступно только для моделей на 256 и 512 ГБ.

Цены на iPad mini с Wi-Fi начинаются от 699 долларов. Версия Wi-Fi + Cellular с поддержкой сотовой связи стоит от 849 долларов.