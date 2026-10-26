iPad mini с OLED получил адаптер на 20 Вт без возможности быстрой зарядки

Новый iPad mini с OLED-экраном поддерживает быструю зарядку, но комплектный адаптер для неё не подходит. Как сообщает MacRumors со ссылкой на характеристики Apple, зарядить планшет до 50% примерно за 30 минут можно с блоком питания USB-C мощностью от 35 Вт.

В комплект входит адаптер USB-C на 20 Вт. Подходящий для быстрой зарядки блок продаётся отдельно за 59 долларов.

Планшет получил аккумулятор ёмкостью 18,9 Вт·ч. Заявленное время работы при просмотре веб-страниц или видео составляет до 10 часов.

Версия iPad mini с Wi-Fi стоит от 699 долларов. Предзаказы откроются 28 октября, а продажи начнутся 6 ноября 2026 года.