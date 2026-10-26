У iPhone Duo отказал внутренний экран после трёх сгибаний в тесте

Внутренний экран iPhone Duo перестал реагировать на касания после трёх сгибаний в испытании на прочность. Проверку провёл Зак с YouTube-канала JerryRigEverything, а о результатах рассказало издание GSMArena.

После первого сгибания на дисплее осталась постоянная полоса, после второго появились дополнительные линии. После третьего сгибания внутренний экран стал непригодным для использования, хотя полностью не погас. Корпус не переломился пополам.

Перед проверкой на изгиб Зак заполнил шарнир пылью, песком и мусором. Часть частиц застряла внутри: при складывании был слышен хруст, а полностью закрыть смартфон не удавалось.

По данным GSMArena, вне гарантии и без AppleCare+ ремонт внутреннего экрана iPhone Duo стоит 999 долларов.