Apple представила тканевый чехол Smart Folio для iPad mini за 79 долларов

Apple представила чехол Smart Folio из ткани TechWoven для нового iPad mini. Ткань впервые использовали в чехле Apple для iPad, заменив полиуретан предыдущей модели.

Чехол получил новую конструкцию из двух панелей и магнитное крепление к планшету. По словам Apple, диапазон регулировки расширили: Smart Folio предлагает больше вариантов угла наклона экрана.

Аксессуар выпустят в тёмно-синем цвете Navy Blue и серо-коричневом Taupe. Они дополняют расцветки нового iPad mini — Midnight и Starlight.

Полиуретановую альтернативу Apple пока не анонсировала. Поэтому новый iPad mini может стать первым iPad со времён оригинальной модели 2010 года, который выйдет без такого фирменного чехла. Полиуретан появился в Smart Cover для iPad 2 в 2011 году и затем использовался в Smart Cover и Smart Folio.

В США новый Smart Folio стоит 79 долларов — на 20 долларов дороже предыдущего поколения. Предзаказы на чехол и iPad mini откроются 28 октября 2026 года, а продажи начнутся 6 ноября.