Обзор Samsung Galaxy Z Flip3: раскладушка, а нужна ли?

Samsung уже давно выпустила на рынок свой складной смартфон, чем наделала много шуму. Действительно, такой смартфон редко встретишь на улице, а если встретишь, то появляется любопытство, как к экзотическому автомобилю. В 2021 году компания продолжила удивлять, выпустив складной Galaxy Z Flip3, который получил не только хорошее железо, но и защиту от воды. Однако, главные преимущества этой модели проистекают из ее уникального дизайна.

Характеристики

Модель: Samsung Galaxy Z Flip3

Габариты (ВxШxТ): 166×72.2×6.9 мм, 183 г

Дисплей: 6,7″, 2640×1080 (AMOLED), 120 Гц

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888, Adreno 660

Камера основная: 12 МП F/1.80, 12 МП F/2.20

Камера фронтальная: 10 Мп

Память: 8 ГБ оперативной, 128/256 постоянной

Батарея: 3300 мАч, быстрая зарядка до 15 Вт

ОС: iOS 14

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 5G

Защита от воды: есть

Сканер отпечатков пальцев

Стоимость: от 89 990 рублей

Складной смартфон. Как это работает?

Можно сказать, что Samsung Galaxy Z Flip3 — это просто полноразмерный смартфон, который можно складывать — тогда он поместится в карман или клатч.

Однако для такой цены ожидания должны быть выше. Действительно, в этом есть что-то особенное. Z Flip3 убеждает не только оригинальным дизайном — есть много других функций, которые делают его полностью флагманским. Но начнем с того, что больше всего бросается в глаза в этой модели — самого дизайна.

Конструкция, дизайн, разъемы, кнопки

В сложной конструкции виден край, защищающий петлю, изготовленную (как и рамы) из алюминия Amor. На его поверхности выгравирована в один цвет надпись Samsung. Она сразу скрывается, как только смартфон перейдёт в открытое состояние. Поэтому делать рекламу бренда за свой счёт не придётся.









Теперь посмотрим по сторонам. Левый скрывает лоток для нано-SIM. Здесь стоит отметить, что Galaxy Z Flip3 поддерживает Dual SIM, при этом вторая карта должна быть виртуальной версией, то есть eSIM. Такая карта, полученная в цифровом виде, сохраняется в модуле, постоянно встроенном в смартфон.

На правой грани расположена продолговатая кнопка регулировки громкости и кнопка включения со встроенным считывателем отпечатков пальцев. На нижнем торце расположены: динамик (стерео — совместим со вторым динамиком на верхнем краю смартфона), микрофон и разъем USB-C, к которому вы получите кабель с двумя концами USB Type-C в набор с телефоном.

Менее всего понравился цвет корпуса. Хотя это вопрос личных предпочтений, достоверность отзывов не позволяет мне отказаться от описания собственных впечатлений. У меня черный цвет вызывает ассоциацию с прототипом, который просто пустили в продажу. К счастью, каждый найдет для себя что-то лучшее, так как есть еще 3 цвета.

Поэтому унывать не следует, ведь вариантов на выбор очень много. Кроме того, вы также можете купить чехол для Galaxy Z Flip3, доступный во многих других цветах. Кстати, я рекомендую вам вооружиться им, потому что Z Flip3 может поцарапать и потереть свои алюминиевые края.

Стекло и алюминий

Хотя смартфон — это не свитер на осень и не плюшевое одеяло, надо отметить, что на ощупь он очень приятный. Под пальцами вы можете почувствовать гладкое, прохладное стекло и сатиновые (для меня здесь идеальное сравнение) края из алюминия.

За этой элегантностью и изысканностью скрывается одна хитрая особенность — это делает смартфон очень скользким. Если совместить это с длинным экраном и попыткой управлять одной рукой — беда готова. Поэтому стоит быть предельно осторожным, решаясь все-таки на такие большие расходы.

Задняя часть и экран складного Samsung покрыты стеклом Corning Gorilla Glass Victus, которое нелегко поцарапать. Во время тестов я не заметил никаких царапин на передней или задней панели. Однако нужно быть особенно осторожным при падении, потому что стекло легко разбивается и крошится, что уже могли проверить владельцы смартфона. Видимо просто для того, чтобы искренне побудить вас купить чехол. К сожалению, случаются непредвиденные происшествия, которые могут оставить след на лицевой панели, стеклянной задней панели и экране Z Flip3 (что намного больнее с моделью по этой цене).

Долговечность уникального Z Flip3. Сколько сборок выживет?

Самые частые вопросы, которые я слышал от друзей во время тестов, касались выносливости. Сколько сборок (складываний) выдержит Z Flip3? Интересно, насколько петля упадет в зависимости от моего режима использования? Как насчет времени жизни такой мелочи?

Поэтому я зашел на официальный сайт Samsung, где вы сможете прочитать, что дисплей Galaxy Z Flip3 из ультратонкого стекла Samsung, покрытого дополнительным слоем и защитной пленкой, на 80% прочнее, чем предыдущий складной (Galaxy Z Flip LTE ) и как ожидается, выдержит до 200 000 сгибов.

Сертификат, подтверждающий такую долговечность, был выдан французским классификационным обществом Bureau Veritas. В сноске также сказано, что пленку с экрана не следует снимать (это стоит запомнить!).







Вернемся к девайсу. Первая мысль? — Маленький! Однако после преобразования данные выглядят намного лучше. С 547 сгибами в день Flip3 проживет год. В 273 года — два года. А 182 ежедневных складывания-разворачивания уже обеспечивают 3 года удобного использования. Но даже 109 сборок в день для 5-летнего срока службы кажется слишком большим числом. Поэтому не стоит переживать за долговечность модели Galaxy Z Flip3 в плане складывания и раскладывания, хотя только реальность покажет, насколько действительно может выжить самый доступный складной смартфон южнокорейской компании.

Первый водонепроницаемый складной смартфон

Поскольку мы говорим о конструкции, невозможно не заметить такое существенное улучшение по сравнению с предыдущими версиями, как водонепроницаемость по степени IPX8. Это означает, что Samsung Galaxy Z Flip3 можно погрузить на глубину до 1,5 метров в пресную воду не более чем на полчаса. Поэтому случайные брызги, дождь или падение дорогого смартфона в ванну не должны стать причиной сердечного приступа. Однако производитель не рекомендует использовать Z Flip3 на пляже или в бассейне. По-прежнему нужно быть особенно осторожным с пылью, грязью и песком, тем более, что они могут попасть в шарнир и движущиеся части и повредить их.

Два дисплея лучше, чем один

Во-первых, давайте поговорим о самом важном дисплее — 6,7 дюйма. Это Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD + (2640×1080). И что я могу сказать в его пользу — дает отличную картинку. Он насыщенный, детализированный и подходит к любым декорациям. От ярких пейзажей до темных кинематографических сцен, требующих глубокого черного и множества оттенков серого. Сочные цвета точно отражают естественность изображений и подчеркивают мельчайшие детали. Благодаря матрице AMOLED виртуальная реальность становится еще более захватывающей.

Адаптивное обновление 120 Гц, которое делает анимацию более плавной, также улучшает взаимодействие с пользователем. Эта «гладкость» изображения будет ощущаться в играх, а также при просмотре галерей и прокрутке сообщений в социальных сетях.

На предыдущих моделях стандартная частота обновления экрана составляла 60 Гц. Тип матрицы и диагональ не изменились. Разрешение увеличилось минимально с 2636×1080 пикселей до 2640×1080 пикселей, то есть с 425 пикселей на дюйм до 426 пикселей на дюйм.

Также улучшилась яркость дисплея. Пиковая яркость Galaxy Z Flip3 составляет 1200 нит. Экран легко читается даже при ярком солнечном свете, а при повседневном использовании он достигает яркости, идеально соответствующей окружающим условиям.





Соотношение сторон экрана Galaxy Z Flip3 составляет 22:9, что делает смартфон выше и уже, чем у стандартных моделей — обычно это 20:9. Кроме того, впечатление более тонкого экрана усиливается за счет рамок, окружающих дисплей, которые выступают над поверхностью стекла.

У вытянутых пропорций есть свои преимущества. Они позволяют удобно работать с двумя приложениями на разделенном экране, удобно играть и писать по горизонтали. При просмотре видео на YouTube или сериалах Netflix большое черное пространство по бокам может бросаться в глаза. Конечно, отображаемое изображение можно увеличить до полноэкранного размера, а затем обрезать верхний и нижний края записи. Однако, на мой взгляд, это не недостаток, потому что удовольствие от мультимедийных развлечений на экране Samsung Galaxy Z Flip3 огромно.

Осталась еще одна особенность — складная конструкция. После развертывания Z Flip3 экран выглядит как сложенный лист бумаги. Скрывать нечего, выемка видна и ощущается при использовании смартфона. Конечно, к этому нужно привыкнуть. К счастью, складка в центре экрана не влияет на производительность. Экран здесь одинаково хорошо читает прикосновения и правильно отображает изображение.

Стерео звук

Для меня изображение всегда сопровождается звуком, поэтому я воспользуюсь возможностью упомянуть динамики в Galaxy Z Flip3. Это стереодинамики, поэтому звук поступает к пользователю снизу и сверху телефона. Они издают действительно приятный звук и громкие, что является большим плюсом, особенно когда вы живете или работаете в центре города, где шум из-за окна может быть почти невыносимым и заглушать ваши мысли. Flip3 — это смартфон, с помощью которого можно легко услышать собеседника во время видеоконференции, посмотреть сериал без наушников или сделать перерывы приятными под любимую песню.

Второй экран на корпусе

Второй дисплей разросся — тот, что находится на корпусе. В рассматриваемом Samsung Galaxy Z Flip3 он имеет размер 1,9 дюйма, что на 0,8 дюйма больше, чем в предыдущих версиях. Это по-прежнему матрица Super AMOLED, разрешение которой здесь составляет 260×512 пикселей.

Это очень красивый экран — читаемый и достаточно большой, чтобы можно было удобно просматривать время, прогноз погоды, текущие события календаря, предстоящие будильники, запускать таймер, управлять музыкальным проигрывателем и читать уведомления. Наконец, он позволяет легко читать сообщения электронной почты, SMS или Viber. Однако жаль, что такие действия, как изменение настроек, ответ на сообщение, запуск плеера, добавление нового будильника, могут выполняться только на открытом телефоне.

Здесь также стоит упомянуть персонализацию мини-экрана. Для него доступно не так много виджетов. К ним относятся упомянутые выше программы. Однако это не меняет того факта, что второй дисплей — очень полезное дополнение, как для самого времени, так и для уведомлений. Кроме того, этот экран может быть постоянно активен благодаря функции Always On Display и принимать оригинальный характер.

Конечно, одной из наиболее интересных особенностей второго внешнего экрана является возможность предварительного просмотра изображения с задней камеры. Вы можете использовать ее как для фотосъемки группы друзей, так и для изображения другого человека (так называемый двойной предварительный просмотр), а также для самостоятельной фотосъемки или записи фильма.

Камеры

Рядом с одним экраном две линзы — 12-мегапиксельный широкоугольный объектив с диафрагмой f/1.8, пиксель 1,4 мкм, 10-кратный цифровой зум, автофокус и оптическая стабилизация изображения и сверхширокоугольный объектив 12 мегапикселей — f / 2,2, 1,12 мкм, 123°. На дисплее есть камера для селфи и видеозвонков — 10 Мп, f / 2,4, 1,22 мкм, 80 °.

Samsung славится своей способностью использовать мобильную фотографию. Он очаровал меня своими уникальными способностями при обзоре другого флагмана — S21 Ultra. В хорошем качестве нельзя отказать модели Galaxy Z Flip3, хотя на самом деле это не флагманские возможности.

Последний смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 безупречно справляется с пейзажами, снятыми при хорошем освещении. В своем основном объективе он принимает красивые, яркие цвета, полон деталей и нюансов, даже когда мы приближаемся к далеким плоскостям.

Это связано с программным обеспечением, за работой которого можно наблюдать, быстро переключившись на предварительный просмотр фотографии после того, как она была сделана. Затем ИИ работает с изображением, и вы можете увидеть, как через некоторое время качество фотографии станет намного лучше. HDR также помогает получить наилучшие результаты, которые можно отключить в настройках камеры.

Главный «глаз» также хорош для съемки с близкого расстояния, поэтому отсутствие макрообъектива, популярного в других моделях телефонов, здесь не чувствуется.

Широкоугольный объектив не самый лучший — на фото эффект растяжения, небольшая деформация краев. Снимки тоже не такие резкие, как в основном объективе. Зум тоже оставляет желать лучшего. Z Flip3 не имеет телеобъектива, поэтому доступен только цифровой зум. Хотя двойной зум все еще можно использовать, дальнейшее увеличение в Z Flip3 не будет работать ни для съемки, ни для фотографирования.

Обе линзы хорошо работают после наступления темноты. Ночной режим красиво делает снимок ярче, делая его более читаемым. Конечно, для достижения наилучшего эффекта требуется более длительное время воздействия. Здесь Galaxy Z Flip3 превосходит своих конкурентов, потому что ему не нужен штатив. Достаточно установить его под прямым углом, и эффект, например, от вечерних снимков, будет намного лучше.

С Z Flip3 можно так же удобно фотографировать, используя как переднюю, так и заднюю камеру. Однако следует отметить, что фотографии, сделанные основной камерой со сложенным смартфоном, имеют соотношение сторон 1: 1. Камера, расположенная под дисплеем, делает снимки заметно слабее. Однако (благодаря возможности делать селфи на основную камеру) его основной задачей, похоже, является только камера во время видеозвонков.

Видео, снятое на Galaxy Z Flip3 – великолепно. Доступные размеры:

Ultra HD 60 кадров в секунду;

Ultra HD 30 кадров в секунду;

Full HD 60 кадров в секунду;

Full HD 30 кадров в секунду;

HD 30 кадров в секунду.

Однако видео в режиме высокой стабильности можно записать только в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Функции, которых нет в обычном смартфоне

В складном смартфоне гораздо больше функций, которые также будут полезны любителям фотографии. Вам даже не нужно открывать телефон, чтобы сделать фото или записать видео. Просто дважды нажмите кнопку питания (ту, с которой интегрирован считыватель отпечатков пальцев) и помахайте объективом или нажмите кнопку регулировки громкости. Чтобы перейти из режима фото в режим видео, просто проведите пальцем по мини-экрану.

Более того, это модель, которой не требуется селфи-палка со штативом, потому что ее конструкция работает как штатив. Просто установите смартфон под прямым углом, чтобы телефон не раскачивался. Так называемый гибкий режим работает в диапазоне от 75 ° до 115 °.

Режим Flex также отлично подходит для записи видеороликов Hyperlapse, то есть видеороликов, снятых в течение длительного времени, которые затем автоматически ускоряются. Они способны показать красоту изменений, которые происходят при смене времени суток.

Также можно переключить предварительный просмотр с камеры на нижнюю половину смартфона, чтобы удобно сфотографировать блюдо. Что такого особенного в Samsung Galaxy Z Flip3? Например, это автоматическая обрезка, при которой вы всегда будете в центре, даже когда вы двигаетесь. Камера сама найдет центр кадра.

Замечательной функцией, которая присутствует во флагманах Samsung с момента выпуска серии Galaxy S21, является режим Single Take, то есть вышеупомянутый One Shot. 10-секундная запись автоматически преобразуется в несколько фото и короткие видеоролики в различных стилях — широкоугольный, черно-белый, фото из лучших кадров, коллаж.

Камера — это не только фото и видео. Это также возможность совершать видеозвонки, что в Galaxy Z Flip3 обеспечивается Flex Mode. Расположенный под углом от 75° до 115° смартфон можно удобно разместить на столе или журнальном столике, чтобы разговаривать, не держа телефон в руках и не напрягая руку.

Производительность, компоненты, система

Складной флагман Samsung не оснащен фирменным процессором. Под навороченным корпусом находится Qualcomm Snapdragon 888, изготовленный по 5-му техпроцессу, то есть топовый процессор 2021 года. И он поддерживается 8 ГБ ОЗУ. Операционная система — Android 11 с оболочкой One UI 3.1.1. Это комбинация, которая гарантирует стабильную и быструю работу устройства. Телефон очень оперативно реагирует на движения пользователя и в мгновение ока выполняет поставленные перед ним задачи.

Многозадачность имеет смысл с Galaxy Z Flip3. Это связано с эффективностью и скоростью работы, а также с системой и дизайном, которые облегчают одновременное использование двух приложений. После запуска одного приложения достаточно перетащить выбранное приложение из выдвижного меню Apps Edge в верхнюю или нижнюю половину экрана. Одновременное редактирование видео и фотографий на YouTube? Без проблем. Galaxy Z Flip3 легко справляется с этими требованиями, не останавливаясь ни на минуту.

Коммуникация

Поддержка подключения 5G уже сегодня является стандартом, поэтому эта функция не могла отсутствовать в уникальном складном флагмане Samsung. Также на борту есть возможность поддержки Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Еще присутствует NFC.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора Samsung Galaxy Z Flip3 не изменилась. Это 3 300 мАч — суммарная емкость двух размещенных в смартфоне батарей — 930 + 2370 мАч. Такая процедура, конечно же, была продиктована необычной конструкцией и необходимостью правильно сбалансировать складной блок.

Время автономной работы — одна из слабых сторон нового Z Flip3. Это не трагично, и многое зависит от способа и интенсивности использования. Во время повседневного стандартного использования смартфона, с включенным Wi-Fi, активным всегда на дисплее, обновлением 120 Гц — Galaxy Z Flip3 хватит на весь день, но вечером ему потребуется подзарядка.

Оболочка подчеркивает наличие интеллектуальной батареи, которая изучает привычки пользователя и регулирует потребление энергии в соответствии с его потребностями. Однако на то, чтобы приспособить телефон под хозяина, нужно время. Но это может увеличить срок службы без подзарядки.

Зарядка

Самсунг не сходит с ума от зарядки по умолчанию. Вы можете запитать Galaxy Z Flip3 максимальной мощностью 15 Вт, что дает около полутора часов на зарядном устройстве в случае самого безопасного способа зарядки, то есть примерно от 15 до 90% (если у вас есть зарядное устройство, поддерживающее стандарт Quick Charge). Из-за заботы об окружающей среде вы не получите его в комплекте.

Galaxy Z Flip3 также предлагает функцию беспроводной зарядки мощностью 10 Вт и обратной зарядки других устройств (4,5 Вт) — например, смартфонов или беспроводных наушников с QI. В обоих случаях загрузка идет черепашьим темпом, но удобство и практичность этих решений наверняка найдут своих сторонников.

Биометрическая безопасность

Как я уже упоминал выше, Samsung Galaxy Z Flip3 получил сканер отпечатков пальцев, интегрированный с кнопкой питания. Сканер мгновенно распознает палец пользователя. Во время тестов я не встретил с его стороны ни минуты колебаний или неуверенность.

И хотя о самом сканере могу сказать только превосходную речь, тем не менее его размещение хуже. После недели использования Galaxy Z Flip3 я привык к тому месту, куда нужно указывать пальцем. Однако я все же интуитивно ставил его чуть ниже, то есть возле петли, где экран загибается.

Конечно, встраивание вышеуказанного сканера полностью оправдано. Оригинальный складной дизайн требует некоторых настроек, так что простите Z Flip3 за некоторые неудобства: считыватель отпечатков пальцев расположен высоко, а клавиша регулировки громкости еще выше, складка в центре экрана, большие и выступающие рамки вокруг дисплея или отсутствие пыленепроницаемости.

По сравнению с остальным миром

Можно сравнить характеристики Galaxy Z Flip3 с предыдущей моделью, другими складными коробками или классическим смартфоном. Однако здесь стоит обсудить тему цены. Galaxy Z Flip3 изначально дешевле, чем прошлогодний Z Flip 5G, хотя во многих отношениях был достигнут прогресс. Это также самый дешевый складной смартфон на рынке (не считая периодических акций). Что касается сравнения Z Flip3 с другими аналогами конкурентов, следует подчеркнуть, что рынок складных смартфонов очень специфичен и разнообразен, поэтому каждая модель может предложить что-то свое, что-то уникальное.

Проще всего сравнить Z Flip3 со смартфонами с классическим дизайном, которые мы очень хорошо знаем. Конечно, первое серьезное отличие — это дизайн. Такое складывание с использованием режима Flex приносит много новых функций и возможностей. Устойчивое положение телефона позволяет легко делать фотографии, записывать видео, использовать два приложения одновременно и совершать видеозвонки. К тому же одного движения достаточно, чтобы превратить полноразмерный смартфон в компактную модель, которая поместится в любом кармане. И наоборот, компактный гаджет можно одним движением превратить в полноразмерный смартфон с современными решениями.

И здесь сравнение становится более интересным, потому что это соотношение цены к качественным комплектующим или покупатель платит только за складную конструкцию? Что же, в Galaxy Z Flip3 попали твердые компоненты — есть новейший процессор Qualcomm, большая оперативная память 8 ГБ и последние стандарты подключения. Также есть очень хороший экран Dynamic AMOLED 2X, FHD +, 120 Гц или стереодинамики. Таким образом, Samsung Galaxy Z Flip3 можно оценить как полноценный флагман 2021 года, который также отличается уникальным дизайном.

Его самый большой недостаток — это батарея небольшой емкости, которая при стандартном использовании не прослужит более суток без подзарядки. Проводная зарядка тоже оставляет желать лучшего, так как она обеспечивает батарею максимальной мощностью 15 Вт на 1,5 часа.

Я бы поместил камеры где-нибудь посередине шкалы плюсов и минусов. Они неплохие, для повседневного использования более чем достаточно. Однако им немного не хватает до верхней полки, например, средние свойства телеобъектива.

Итого

Если вы подумываете о покупке Galaxy Z Flip3, но задаетесь вопросом, стоит ли оно того, взгляните на список плюсов и минусов ниже. Складной смартфон от Samsung имеет множество преимуществ и представляет собой необычный гаджет. Это непременно доставит массу удовольствия владельцам, которые знают о мелких недостатках складухи и не являются для них препятствием.

Меня определенно очаровал уникальный дизайн Samsung Galaxy Z Flip3. Тем более, что речь идет не только об оригинальном внешнем виде или компактных размерах, но и о превышении возможностей классических смартфонов. Гибкий режим и предрасположенность к устойчивому положению телефона (упрощают фотосъемку и запись видео без необходимости вытягивать руку в кадре и использования штатива, помогают в удобных видеозвонках, позволяют работать совместимые приложения) с обзором вверху и элементом управления внизу, а также улучшают обработку двух приложений одновременно.

Кроме того, Samsung Galaxy Z Flip3 обладает эффективными компонентами, приятным изображением и звуком, хорошими камерами и высокому качеству изготовления. Нет сомнений в том, что Samsung Galaxy Z Flip3 стоит своих денег, несмотря на то, что это один из самых доступных складных смартфонов на рынке.

Если бы мы выставляли оценки смартфонов по 10-бальной шкале, то он получил бы твёрдую 8, хотя стоит добавить большой плюс. Вы можете увидеть прогресс по сравнению с предыдущей версией. Функционала намного больше, чем у классических смартфонов и Z Flip3 не отличается от них ни по эффективности, ни по качеству изображения и звука. Следует отметить, что ему не хватает только более длительного времени автономной работы, короткой зарядки, лучших камер и более низкой цены.