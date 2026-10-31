Logitech выпустила MX Master 4 Developer Edition
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Logitech выпустила MX Master 4 Developer Edition с надписью «Hello, World!»

MX Master 4 Developer Edition сохранила начинку стандартной версии.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:33
Logitech выпустила MX Master 4 Developer Edition с надписью «Hello, World!»

Logitech выпустила MX Master 4 Developer (Special) Edition — специальную версию флагманской мыши с оформлением для разработчиков.

Корпус украсили рисунком проводящих дорожек и надписями в стиле программного кода. На площадке под большой палец разместили «Hello, World!», а на правой кнопке — пометку Special Edition в виде комментария в коде. В оформлении спрятаны отсылки к истории вычислительной техники и важным событиям мира открытого ПО.

Logitech выпустила MX Master 4 Developer Edition с надписью «Hello, World!»

Аппаратных отличий от обычной MX Master 4 нет. Панель под большим пальцем даёт тактильный отклик при размещении окон, переключении рабочих столов и перемещении ползунков. Характер и интенсивность отклика настраиваются в Logi Options+.

В США специальная версия стоит 119,99 доллара, а в Европе — 129,99 евро.

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