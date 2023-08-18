QOOLA Pro – персональный компактный кондиционер за $69

Китайские инженеры продемонстрировали новое технологическое достижение: портативный и компактный кондиционер QOOLA Pro.

Устройство весом в 190 грамм, крепится с помощью специального пояса и способно создавать небольшие потоки воздуха с температурой от 12°C до 21°C. Одного полного заряда хватает на 8 часов бесперебойной работы, а на подзарядку тратится около 2 часов.

Интересующиеся QOOLA Pro могут оформить предварительный заказ на Kickstarter по цене $69 или дождаться появления аналогов на AliExpress.