Обзор Galaxy S21 Ultra 5G: флагман на максималках

Когда в руки попадает очередной флагман, от него всегда ждешь чего-то необычного: то ли он должен летать, то ли варить кофе по моей команде. Увы, пока телефоны этому не научились.

Так и с флагманским Galaxy S21 Ultra, который совсем недавно оказался у меня. Зарядку убрали, стилус докупай, а ценник на уровне приличного ноутбука. Но если вы думаете, что тут будет море хейта, то спешу разочаровать. Смартфон способен оправдать свой ценник и приятно радовать во многом.

Технические характеристики

Модель: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Габариты: 175.6×165.1×8.9 мм, 228 г

Дисплей: 6,8″, 3200×1440, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, QHD+

Процессор: 8-ядерный Exynos 2100, Mali-G78 MP14

Камера: 108 МП F/1.80, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, телефото 10 МП F/2.40, 10 МП F/4.90

Память: 12 ГБ оперативной, 128/256/512 ГБ постоянной

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная и обратная зарядка

ОС: Android 11 (One UI 3.1)

Связь: 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS, BDS, Galileo, A2DP, LE

Защита от воды: Защита IP68

Сканер: ультразвуковой отпечатков пальцев под экраном

Стилус: Поддержка электронного пера

Стоимость: 100 990 рублей

Комплектация

Стоит ещё раз напомнить, что из коробки смартфона убрали зарядный блок, а также наушники, всё во имя экологии. Но это ещё не всё. Флагманский Galaxy S21 Ultra стал первым смартфоном в истории серии Galaxy S, получившим поддержку фирменного стилуса S Pen. Но тут стоит обратить внимание, что для Galaxy S21 Ultra стилус придётся покупать отдельно. Также на момент написать обзора в продаже доступен только обычный S Pen без поддержки Bluetooth. В России его пока нет, но в Европе его стоимость находится в районе $40 (около 2 900 рублей). Но тут есть небольшой лайфхак, Galaxy S21 Ultra будет отлично работать с комплектным стилусом от Galaxy Note или Galaxy Tab.

Встречают по одёжке

Смартфон получился достаточно габаритным. Дисплей получил гораздо меньше загнутые края и рамки. Ошибочных нажатий ладонью стало гораздо меньше. Вверху размещается небольшой вырез для фронтальной камеры, который практически незаметен и никак не мешает при просмотре какого-либо контента.

Корпус смартфон спереди и сзади – сделан из матового стекла Gorilla Glass Victus, а рамка выполнена из металла. Задняя панель матовая, она не маркая, практически не собирает отпечатков и не скользит в руке. Очень удобно и практично! И плевать, что она кому-то может напоминать пластик.

Обозреваемый аппарат чёрного цвета. Выглядит дорого и богато. Пожалуй, самый удачный и красивый цвет из всей линейки 21 Ultra. Также есть второй вариант – серебристый.

Корпус не такой квадратный, как в Galaxy Note20 и смартфоном комфортно пользоваться одной рукой. Например, можно спокойно листать новостную ленту, отвечать на сообщения в мессенджерах или ставить лайки в инстаграме. Кроме того, корпус имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а это значит, что допускается погружение в воду на глубину до 1,5 м и не более 30 минут.

Сбоку расположились кнопки переключения звука и блокировки. Они гладкие, с приятным ходом и гладкие.

Спереди расположилась миниатюрная фронтальная камера, которая вырезана прямо в самом дисплее. Челки нет, а вот авторизация с помощью определения лиц – стандартная. Другими словами, никаких безопасных алгоритмов и сканирования с помощью отдельных датчиков нет. Говоря снова про безопасность, можно использовать ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в дисплее. Работает быстро, без каких-либо нареканий.

Сзади нехитрым способом скрыт сильно выступающий модуль с камерами. Блок буквально слили с корпусом, сделав его одним целым. Выглядит отлично и по мне это лучшее решение, чем выпирающий каждый модуль, который со временем обрастает мелкой пылью. Однако такое решение всё равно не позволяет пользоваться смартфоном лежащим на столе аппаратом, особенно если что-то переключать в верхней части экрана – покачивания остались на месте.

На самой нижней грани смартфона расположился лоток для Nano-SIM, но без поддержки microSD. Видимо разработчики по всему миру, решили отказаться от дополнительных карт памяти, так как это даёт свои убытки. Также внизу установлен динамик и микрофон, а вот стандартного 3,5-миллиметрового аудиовыхода нет. Поэтому придётся использовать беспроводные наушники или переходник для USB Type-C. Благо, сейчас рынок буквально заполнен TWS-гарнитурой на любой вкус и бюджет.

Эксклюзивность

Если вы привыкли выделяться, то тут Samsung приходит на помощь. Именно в их фирменном интернет-магазине можно приобрести аппарат в эксклюзивных цветах, их три – титановый, синий и бронзовый. Выглядят приятно, а вокруг камер имеется дополнительное оформление, что подчеркивает эксклюзивность модели.

Дисплей и практичность

Galaxy S21 Ultra 5G получил Dynamic AMOLED 2X дисплей с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1440×3200, который покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Дополнительно прямо из коробки, смартфон имеет защитную плёнку.

Рамка вокруг дисплея имеет минимальную толщину в 2 мм по бокам и до 3-4 мм снизу и сверху. Максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц.

Если вы относитесь к людям, которые чувствительны к мерцанию, то проблема в S21 Ultra осталась. При низкой яркости очень сильно проявляется ШИМ. По себе могу сказать, что меня это никак не беспокоит, глаза реагировали, как и с любым другим дисплеем.

Задняя и передняя панель покрыта закаленным стеклом (Gorilla Glass последней версии — Victus), но со своей изюминкой. Заднее стекло матов, а поэтому смартфон не норовит выскользнуть из рук. Благодаря такому стеклу, теряется смысл в чехле. Корпус не царапается и даже не имеет привычки создавать мелкие царапки.

Кто-то готов сдувать любую пылинку со своего аппарата, а кто-то воспринимает его, как обычную вещь. Лично для меня – это вещь, которую можно носить с ключами и другими предметами.

Смартфоном пользовался ежедневно, носил в кармане, клал на различные поверхности и его внешний вид остался без изменений. Нет даже мелких царапин.

Встроенный сканер отпечатков пальцев обладает большей площадью распознавания, чем в предыдущем поколении. Также быстрее срабатывает и распознавание. Дисплей может оставаться выключенным, достаточно поднести палец в область сканера и смартфон разблокируется. Сканер по лицу достаточно капризный. Тут надо снять маску, иметь хорошее освещение, а ночью про него можно забыть.

Камеры

Кажется производители до сих пор не наигрались с количеством мегапикселей и тут Samsung решила использовать фирменный сенсор на 108 Мп. Он больше для маркетинга, чем для реального дела. С таким разрешением можно создавать изображения для рекламных щитов, но навряд ли серьёзные рекламщики будут использовать смартфонов для своих целей.

С помощью «ультраширика» можно снимать близкие объекты, макро и самое главное, что аппарат сам понимает, когда он находится на близком расстоянии к объекту и включаем максимальный широкий угол. Таким образом решается проблема с размыливанием углов.

Съёмку видео в 4K и частотой в 60 кадр/с можно делать на все модули сразу. Выбираешь любой зум и начинаешь снимать. Качество видео на высоте и всегда используется стабилизация, но при плохом освещении появляются “зёрна” и тем самым, картинка сильно портиться. Почему это происходит – вопрос.

Один из полезных режимов “Zoom Lock”, отвечающий за стабилизацию во время съёмки. При небольших подёргиваниях картинка не смешается, а картинка получается максимально чёткой.

Фронталка на 40 Мп. Способна делать видео в разрешении 4K с 60 кадр/с. Полный комплект со всеми функциями основной камеры, никаких претензий.

Производительность

Вот именно в этом смартфоне, никаких претензий не будет у рядового пользователя. Хочешь играть в PUBG на максималках – пожалуйста. Запускай любую игру и наслаждайся. На выбор доступны модификации версии c 12/128, 12/256 и 16/512 ГБ памяти типа LPDDR5 и UFS 3.1.

Брать смартфон на безумные 512 ГБ не вижу никакого смысла. Сейчас давно всё можно перекидывать в облако или ПК. Поэтому памяти на 128 ГБ должно хватать.

Встроенной начинки хватает на долгие годы вперёд. Никаких зависаний, глюков и прочего – нет. Также стоит отметить великолепную оболочку One UI 3.1. В ней множество тонких настроек, красивые интерфейс и простота в работе. Пожалуй, одна из самых лучших прошивок на рынке.

Стилус

Отличительной чертой от S20 Ultra и вообще всех устройств линейки Galaxy S, стала поддержка электронного пера S Pen, который совсем недавно был доступен только моделям Galaxy Note. Хотя разъёма для стилуса не предусмотрено. Для этого потребуется покупать специальный чехол и сам стилус, что для многих уже является внешним раздражителем.

Для работы со стилусом предусмотрена боковая панель EDGE, позволяющая получать быстрый доступ к интересующей нас информации. Она очень гибкая в настройках и поэтому можно назначить практически любую функцию. Её можно использовать без самого стилуса, но иногда пальцем попадаешь туда случайно.

Протестировать смартфон с S Pen не удалось, так как его пока трудно достать в открытой продаже.

Работа на морозе и автономность

Так как смартфон тестировался в зимних условиях, стоит отметить его прекрасную работу. Он отлично держит заряд, да и позволяет работать в перчатках. Для этого достаточно зайти в настройки и выбрать повышенную чувствительность дисплея. Galaxy S21 Ultra может спокойно проработать сутки в активном использовании и не понадобиться искать зарядку. А если и понадобится, то он зарядится на все 100% буквально за час.

Ёмкость аккумулятора составляет целых 5000 мАч с поддержкой USB Power Delivery 3.0. За минут можно зарядиться на 50%. Стоит сразу отметить, что комплектной зарядки нет. Забота об экологии, так сказать.

В настройках можно отключить функцию быстрой зарядки. Функция сделана для тех, кто боится за сильный износ аккумулятора, но на деле всё обстоит иначе.

Удивительной функцией для владельцев iPhone стала функция реверсивной зарядки мощность до 9 Вт. Это когда с помощью своего смартфона, можно зарядить другой аппарат, который поддерживает беспроводную подзарядку. Я таким способом заряжаю свои наушники, которые вечно лежат разряженными. Удобно.

Итого

Samsung S21 Ultra получился максимально раскаченным смартфоном. Он собрал в себя самое лучшее от каждого и добавил своё. Поддержка стилуса делает его неким гибридом между флагманской линейкой S21 и Note, которая будет развиваться и дальше. А мощная начинка с отличной адаптацией ПО поднимает его на самые высокие ступени.

Смартфон огромный, но очень удобный. Внешний вид действительно премиальный и выделяется из серой масса, но вот ценник за 100 тысяч может отпугнуть. Хотя наличие больших предзаказов на старте продаж говорит об обратном. Если у вас есть такая возможность, то можно смело покупать и не разочароваться.

Плюсы Антицарапное покрытие

Долгое время работы

Одна из лучших камер

Отличная фирменная оболочка

Привлекательный дизайн

Топовое железо Минусы Высокая стоимость

Старая проблема с ШИМ