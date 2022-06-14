Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip3 выдержала более 418 000 складываний

Блогер Mrkeybrd опубликовал видео со складыванием Galaxy Z Flip3 более 418 000 раз, после этого корпус смартфона перестал закрываться, а посередине экрана появилась заметная трещина.

Для эксперимента было задействовано специальное устройство, которое работало несколько дней без остановки. За всем процессом можно было наблюдать в прямом эфире с 8 по 13 июня.

Оказалось, что Galaxy Flip3 способен выдержать 418 500 открытий, что превышает показатель Samsung в гарантированных 200 000 складываний. Последний рассчитан на то, что пользователь сможет раскладывать смартфон по 105 раз в день на протяжении 5 лет.

Стоит отметить, что каждый экземпляр Galaxy Flip3 может выдавать другой результат. Однако оригинальный Galaxy Z Fold в подобных тестах, не смог подтвердить заявленных производителем показателей.

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