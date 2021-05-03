Samsung готовит к выходу раскладные смартфоны

Ни для кого не является секретом тот факт, что представители Samsung уже длительное время ведут работу над складными смартфонами. И вот настает момент, когда уже третье поколение этих устройства может выйти на рынок. Речь идет о моделях Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Когда эти устройства выйдут на рынок — неизвестно, но зато благодаря массовой утечке, появились некоторые данные об аппаратах.

Кстати, стоит сказать, что данные утечки были конфиденциальными, но по какой-то причине появились в интернете. Кто данные слил в сеть — большой вопрос. Но так или иначе, мы уже точно знаем, что модель Galaxy Z Fold3 получит поддержку S Pen, а Galaxy Z Flip3 получит механизм открытия, подобный “раскладушкам”. Galaxy Z Fold3 получит три камеры, расположенные вертикально. Конструкция позволяет полностью закрыть аппарат и не оставить зазоров между сторонами.

Что касается Galaxy Z Flip3, то модель получит защитное стекло Gorilla Glass Victus, которое обеспечит еще лучшую защиту. На задней панели имеется небольшой дополнительный дисплей, в котором отображаются уведомления. В нем же расположены две камеры, которые не мешают просмотру уведомлений. Ожидается, что устройства получат четыре типа расцветки: по две на модель.