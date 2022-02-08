Обзор Samsung Galaxy S21 FE: долгожданное новое поколение

Сколько было вопросов и слухов насчет нового FE: то его отменяют из-за кризиса на рынке полупроводников, то он будет. И вот, Samsung разбивает все сомнения, выпуская в самый разгар новогодних праздников Samsung Galaxy S21 FE. Как и предыдущая модель, новый S21 FE является чем-то между флагманом и доступным устройством. Этакий середнячок на стероидах.

Не будем углубляться вопросами зачем его выпустили перед анонсом новой линейки, а оставим это для дальнейших дискуссий между фанатами бренда.

Характеристики Samsung Galaxy S21 FE

Модель: Samsung Galaxy S21 FE

Габариты (ВxШxТ): 155,7×74,5×7,9 мм, 177 г

Дисплей: 6,4″, 1080 × 2400, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888 5G

Камера основная: основная 12 Мп (f/1.8) оптическая стабилизация, широкоугольная 12 Мп (f/2.2), телевик 8 Мп (f/2.4)

Камера фронтальная: 32 Мп (f/2.2)

Память: 6/8 ГБ оперативной, 128/256 постоянной

Батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, реверсивная зарядка

ОС: Android 12 с оболочкой One UI 3.1

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 5G, QZSS

Защита от воды: есть

Сканер: встроенный в дисплей, распознавание по лицу

Стоимость: от 54 990 рублей

Комплектация

На обзор приехала модель без коробки, поэтому я не могу сказать, что точно в ней лежит.

Согласно официальному сайту в коробке находится зарядный кабель Type-C, скрепка для извлечения SIM-лотка, инструкции и сам смартфон. Зарядного блока в комплекте нет.

Внешний вид

Galaxy S21 FE практически полностью повторяет Galaxy S21. Задняя часть корпуса сделана из пластика, а между дисплеем и задней крышкой проходит алюминиевая рамка. Стоит отметить, что во флагманском S21+ и S21 Ultra (обзор S21 Ultra) сзади используется стекло, а в более простой версии – поликарбонат.

Преимуществом пластика можно назвать устойчивость к царапинам и то, что он не собирает отпечатки пальцев. Корпус защищён от попадания пыли и влаги по стандарту IP68.

По габаритам Galaxy S21 FE немного отличается от базового S21. Увеличенная диагональ дисплея с 6,2 дюйма (S21) до 6,4 дюйма (S21 FE), сделала его более вытянутым. Особых отличий в качестве нет. Также есть сканер отпечатков пальцев в экране, работает быстро и без промахов.

Дисплей

Как и писал выше, отличается экран S21 FE от S21 только увеличенной диагональю. Все флагманские характеристики на месте: разрешение 1080×2400 точек, частота обновления до 120 Гц, отличная цветопередача и яркость. Есть поддержка режима Always On Display, который может выводить вспомогательные уведомления.

Края экрана без закруглений, поэтому никаких случайных нажатий. Может закругления выглядят симпатично, но сколько у меня не было подобных смартфонов, всегда сталкивался со случайными нажатиями. Дисплей находится под защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Оно прочное и не собирает царапин в воздухе.

Производительность

Вот и подошли к весомым отличиям. В отличие от Galaxy S21 с чипсетом Exynos в Galaxy S21 FE используется мощный процессор Snapdragon 888, который получил дурную славу в виде повышенного температурного выделения.

В базовой комплектации смартфон оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Также есть более продвинутая версия на 8 ГБ/256 ГБ. У меня на тесте именно «стандартная» модель с 6 ГБ ОЗУ. Работа S21 FE быстрая, позволяет запускать игры на максималках, но иногда смартфон умудряется нагреваться. Впрочем, такое случается только при использовании тяжелых задач.

Как и говорится в полном названии, смартфон получил поддержку сетей пятого поколения. Кроме того, есть NFC для оплаты, шустрый Wi-Fi 6, поддержка двух физических SIM-карт, а вот поддержки eSIM – нет.

Камеры

Самое интересное, что в S21 FE используется оптика от S20 FE. Довольно странное решение, но к качеству фото, лично у меня нет никаких претензий. Быстро фокусируется в любых условиях и выдаёт отличную картинку.

Несмотря на использование камеры от прошлого поколения, снимки получаются насыщенными, яркими и естественными. Что из этого получилось можно просмотреть ниже:

Дневная, ночная или любая другая съёмка даются без проблем. За камеру твёрдая пятёрка.

Как держит заряд?

Смартфон обладает батарейкой на 4500 мАч (в S21 на 4000 мАч) и этого более чем достаточно на целый день работы. В фоне телефон забирает 2-3% за 10 часов ожидания.

Проводная зарядка поддерживает мощность до 25 Вт, а на полный заряд с нуля, уходит около 2 часов. Также есть поддержка беспроводной и реверсивной зарядки. Последняя функция очень выручает, если надо зарядить наушники или поделиться зарядом с товарищем.

Итого

Честно говоря, новый Galaxy S21 FE чем-то таким не поражает и от него не хочется кричать «Вау!». И для меня до сих пор загадка, почему Samsung резко решила выпустить эту модель практически перед самым релизом новой серии S22. Всё, что в нём есть мы уже видели в более ранних моделях без приставки FE. Модель не плохая и понравится тем, кто хочет сэкономить, а владельцам S20 и S21 он навряд ли может чем-то приглянуться.

Плюсы Дисплей OLED 120 Гц

Хорошо держит заряд

Отличная камера Минусы Камера от S20

Модель на любителя

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