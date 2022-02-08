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Обзоры

Обзор Samsung Galaxy S21 FE: долгожданное новое поколение

Сколько было вопросов и слухов насчет нового FE: то его отменяют из-за кризиса на рынке полупроводников, то он будет. И вот, Samsung разбивает все сомнения, выпуская в самый разгар новогодних праздников Samsung Galaxy S21 FE. Как и предыдущая модель, новый S21 FE является чем-то между флагманом и доступным устройством. Этакий середнячок на стероидах.

Не будем углубляться вопросами зачем его выпустили перед анонсом новой линейки, а оставим это для дальнейших дискуссий между фанатами бренда.

Характеристики Samsung Galaxy S21 FE

  • Модель: Samsung Galaxy S21 FE
  • Габариты (ВxШxТ): 155,7×74,5×7,9 мм, 177 г
  • Дисплей: 6,4″, 1080 × 2400, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 888 5G
  • Камера основная: основная 12 Мп (f/1.8) оптическая стабилизация, широкоугольная 12 Мп (f/2.2), телевик 8 Мп (f/2.4)
  • Камера фронтальная: 32 Мп (f/2.2)
  • Память: 6/8 ГБ оперативной, 128/256 постоянной
  • Батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, реверсивная зарядка
  • ОС: Android 12 с оболочкой One UI 3.1
  • Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 5G, QZSS
  • Защита от воды: есть
  • Сканер: встроенный в дисплей, распознавание по лицу
  • Стоимость: от 54 990 рублей

Комплектация

На обзор приехала модель без коробки, поэтому я не могу сказать, что точно в ней лежит.

Согласно официальному сайту в коробке находится зарядный кабель Type-C, скрепка для извлечения SIM-лотка, инструкции и сам смартфон. Зарядного блока в комплекте нет.

Внешний вид

Galaxy S21 FE практически полностью повторяет Galaxy S21. Задняя часть корпуса сделана из пластика, а между дисплеем и задней крышкой проходит алюминиевая рамка. Стоит отметить, что во флагманском S21+ и S21 Ultra (обзор S21 Ultra) сзади используется стекло, а в более простой версии – поликарбонат.

Преимуществом пластика можно назвать устойчивость к царапинам и то, что он не собирает отпечатки пальцев. Корпус защищён от попадания пыли и влаги по стандарту IP68.

По габаритам Galaxy S21 FE немного отличается от базового S21. Увеличенная диагональ дисплея с 6,2 дюйма (S21) до 6,4 дюйма (S21 FE), сделала его более вытянутым. Особых отличий в качестве нет. Также есть сканер отпечатков пальцев в экране, работает быстро и без промахов.

Дисплей

Как и писал выше, отличается экран S21 FE от S21 только увеличенной диагональю. Все флагманские характеристики на месте: разрешение 1080×2400 точек, частота обновления до 120 Гц, отличная цветопередача и яркость. Есть поддержка режима Always On Display, который может выводить вспомогательные уведомления.

Края экрана без закруглений, поэтому никаких случайных нажатий. Может закругления выглядят симпатично, но сколько у меня не было подобных смартфонов, всегда сталкивался со случайными нажатиями. Дисплей находится под защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Оно прочное и не собирает царапин в воздухе.

Производительность

Вот и подошли к весомым отличиям. В отличие от Galaxy S21 с чипсетом Exynos в Galaxy S21 FE используется мощный процессор Snapdragon 888, который получил дурную славу в виде повышенного температурного выделения.

В базовой комплектации смартфон оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Также есть более продвинутая версия на 8 ГБ/256 ГБ. У меня на тесте именно «стандартная» модель с 6 ГБ ОЗУ. Работа S21 FE быстрая, позволяет запускать игры на максималках, но иногда смартфон умудряется нагреваться. Впрочем, такое случается только при использовании тяжелых задач.

Как и говорится в полном названии, смартфон получил поддержку сетей пятого поколения. Кроме того, есть NFC для оплаты, шустрый Wi-Fi 6, поддержка двух физических SIM-карт, а вот поддержки eSIM – нет.

Камеры

Самое интересное, что в S21 FE используется оптика от S20 FE. Довольно странное решение, но к качеству фото, лично у меня нет никаких претензий. Быстро фокусируется в любых условиях и выдаёт отличную картинку.

Несмотря на использование камеры от прошлого поколения, снимки получаются насыщенными, яркими и естественными. Что из этого получилось можно просмотреть ниже:

Оригиналы или другие фотографии доступны по ссылке.

Дневная, ночная или любая другая съёмка даются без проблем. За камеру твёрдая пятёрка.

Как держит заряд?

Смартфон обладает батарейкой на 4500 мАч (в S21 на 4000 мАч) и этого более чем достаточно на целый день работы. В фоне телефон забирает 2-3% за 10 часов ожидания.

Проводная зарядка поддерживает мощность до 25 Вт, а на полный заряд с нуля, уходит около 2 часов. Также есть поддержка беспроводной и реверсивной зарядки. Последняя функция очень выручает, если надо зарядить наушники или поделиться зарядом с товарищем.

Итого

Честно говоря, новый Galaxy S21 FE чем-то таким не поражает и от него не хочется кричать «Вау!». И для меня до сих пор загадка, почему Samsung резко решила выпустить эту модель практически перед самым релизом новой серии S22. Всё, что в нём есть мы уже видели в более ранних моделях без приставки FE. Модель не плохая и понравится тем, кто хочет сэкономить, а владельцам S20 и S21 он навряд ли может чем-то приглянуться.

Плюсы

  • Дисплей OLED 120 Гц
  • Хорошо держит заряд
  • Отличная камера

Минусы

  • Камера от S20
  • Модель на любителя

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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