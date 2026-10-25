Плоская или вертикальная: Logitech выпустила мышь с изменяемой формой

Компания Logitech выпустила беспроводную мышь Pebble Up с необычной конструкцией, позволяющей менять её форму. В обычном состоянии устройство практически плоское, но верхнюю часть корпуса можно поднять на 35 градусов для более удобного хвата.

Главная идея Pebble Up заключается в сочетании компактности и эргономики. В сложенном состоянии мышь удобно носить вместе с ноутбуком, а поднятый корпус обеспечивает дополнительную опору для руки. При этом устройство весит всего 79 граммов.

Мышь оснащена оптическим сенсором с регулируемой чувствительностью от 400 до 4000 DPI и четырьмя кнопками. Через приложение Logi Options+ можно изменять назначение отдельных клавиш и настраивать жесты.

Для подключения предусмотрены Bluetooth и USB-приёмник Logi Bolt. Pebble Up поддерживает одновременное сопряжение с тремя устройствами и быстрое переключение между ними.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 290 мА·ч обеспечивает до 90 дней работы без подзарядки, по заявлению производителя. Для восполнения заряда используется USB-C.

Logitech Pebble Up доступна в розовом, графитовом и белом цветах. Корпус частично изготовлен из переработанного пластика.

Продажи стартовали в Китае по цене около 250 юаней ($37).