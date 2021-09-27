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Новости

Samsung может отменить выход Galaxy S21 FE или перенести его на неопределённый срок

Компания Samsung недавно начала производить смартфоны Galaxy S21 FE, однако на данный момент выпущено всего 10 тысяч штук. И, похоже, больше их не будет. Дело в том, что на выпуск влияет нехватка чипов.

А вчера официальный представитель Samsung подтвердил, что компания отменила презентацию Galaxy S21 FE 5G. Она была запланирована на середину октября. В компании сейчас обсуждают целесообразность выпуска этого смартфона.

Как отмечается, в Galaxy S21 FE и Galaxy Z Flip 3 используются один и те же процессоры Snapdragon 888. Однако «флипы» уже продаются, и весьма хорошо. Потому, скорее всего, в компании просто пожертвуют более дешёвым флагманом.

Помимо этого, по словам инсайдера Ice Universe, компания готовит Samsung Galaxy S22 в декабре, который также будет основан на Snapdragon 888. Логично предположить, что три почти одинаковых по мощности смартфона выпускать невыгодно.

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