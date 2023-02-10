Представлена мышка с USB-хабом внутри

На площадке Kickstarter появился новый оригинальный аксессуар — мышь, внутри которой поместили USB-переходник. Новинка называется ProtoArc HubMouse.

Переходник представляет собой решение с тремя портами. Его можно подключать к ПК и планшетам, чтобы подсоединить больше периферии. Такое решение выглядит удобным, если пользователь забывает или теряет переходники.

Предлагается две версии. Первая — с хабом USD-C и тремя портами, в списке которых есть USB-A 3.0, HDMI (4K и 30 FPS) и USB-C (60 Вт). Вторая — с одним разъемом HDMI и двумя портами USD-C.

Сама мышь беспроводная — подключается одновременно к двум устройствам по Bluetooth и одному по Wi-Fi. Хаб выступает в роли ресивера. Также в ProtoArc HubMouse есть дополнительная кнопка для запрограммированных действий.

Внутри установлен аккумулятор на 300 мАч, для зарядки используется порт USB-C. Цена вопроса — $50 (порядка 3600 рублей по курсу), первые покупатели получат новинку в марте.