Качественные изображения Samsung Galaxy S21 FE 5G появились в Сети

Не так давно в сети появились неофициальные изображения бюджетника от Samsung — модели Galaxy S21 FE 5G. Уже чуть позже впервые появилось официальное изображению устройства, правда, для его рекламы. Источником выступил ресурс Slashleaks. Судя по изображению можно сделать вывод о количестве расцветок, в которых выйдет смартфон на рынок. Их будет четыре: белая и черная, а также серая и фиолетовая. Это же относится и к дизайну, который был еще раскрыт на неофициальных изображениях.

Что касается технических данных, то Samsung Galaxy S21 FE выйдет в двух вариациях: с чипсетами Snapdragon 888 от Qualcomm и собственного производства – Exynos 2100. Естественно, что эти модификации предназначены для разных регионов. Если говорить о памяти, то ожидается наличия версий с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

Информация будет отображаться на дисплее, диагональю 6,4 дюйма, изготовленным согласно технологии Super AMOLED, и разрешением Full HD+. Не обошел стороной разработчик и тренд этого года — частоту обновления изображения, которая на данной модели составляет 120 Гц. Блок основной камеры состоит из трех модулей: 12, 12 и 8 МП. Фронтальная камера обладает разрешением 32 МП. Питается аппарат от аккумулятора, емкостью 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 45 Вт. Автором изображений является инсайдер LEAKSPINNER, который опубликовал порядка 1200 постов и процент “подтвержденности” его постов составляет 82%.

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