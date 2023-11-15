Обзор HUAWEI nova 11 Pro: необычный смартфон для стиля

Современные смартфоны часто имеют схожие характеристики, что заставляет производителей создавать что-то новое, чтобы выделяться на рынке. Один из таких аппаратов – HUAWEI nova 11 Pro, который отличается необычной кожаной отделкой. Он обладает стильным дизайном и внушительной конструкцией, однако возникает вопрос: насколько эти особенности оправдывают его стоимость и конкурентоспособность на рынке? Разбираемся в сегодняшнем обзоре.

Характеристики HUAWEI nova 11 Pro

Модель: HUAWEI nova 11 Pro

Габариты: 164,24×74,35×7,88 мм, 188 г

Дисплей: 6,78 дюйма (1200×2652), OLED, 120 Гц, 429 ppi

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.9; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2; фронтальная — 60 Мп, f/2.4 + портретный модуль 8 Мп, f/2.2

Звук: HUAWEI Histen, стереозвук

Безопасность: сканер отпечатков пальцев под экраном, разблокировка по лицу

ОС: EMUI 13.0 (Android 12)

Связь: Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS

Стоимость на момент обзора: 45 999 рублей

Комплект поставки

Смартфон поставляется в стандартной белой коробке с логотипом nova в верхней части и названием модели по центру. Вот что находится внутри:

Смартфон (логично);

Защитная пленка (уже наклеена);

Прозрачный силиконовый чехол;

Скрепка для SIM-лотка;

Зарядный кабель USB-C c USB;

Царский и довольно увесистый зарядный блок на 100 Вт.

Дизайн стоит внимания

Внешний вид HUAWEI nova 11 Pro привлекает внимание своей интересной конструкцией. Он оснащен закругленным дисплеем, а в верхнем левом углу размещена двойная фронтальная камера. Однако настоящий акцент делается на задней стороне устройства.

Задняя панель выполнена из искусственной кожи и украшена надписью «nova», простирающейся по всей её поверхности. Дизайн выделяется, делая смартфон узнаваемым и уникальным среди других. Такое стилевое решение придает устройству эстетичный и дорогой вид, и именно по этой причине нет желания скрывать его в чехле. Кроме того, устройство приятно держать в руках, благодаря текстуре задней панели, которая придает ему дополнительное сцепление.

Есть и более простые варианты HUAWEI nova 11 Pro с задней панелью из стекла, представленные в белом и золотом цветах. Однако основное предпочтение уделяется именно кожаным версиям модели.

Правая грань имеет качельки громкости и кнопку включения/выключения.

Левая грань – пустая, без каких-либо физических элементов.

Внизу расположен вход для слота в двумя SIM-картами, микрофон, динамик и порт USB Type-C.

Вверху разместился динамик и микрофон.

Несмотря на значительный размер дисплея, смартфон остается тонким и весомым. Изогнутые края обеспечивают удобство при удерживании устройства, но, тем не менее, управление им одной рукой остается весьма реальным.

Дисплея хватит на всё

Смартфон nova 11 Pro может похвастаться качественным OLED-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1200×2652 точек, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 300 Гц. Этот дисплей типа «водопад», защищенный устойчивым к ударам стеклом Kunlun Glass, обладает хорошим олеофобным покрытием, что делает работу с ним еще более комфортной.

Экран с плотностью точек в 429 ppi почти не имеет рамок — 1 мм по бокам и по 3 мм сверху и снизу. Для любителей ночного чтения или просмотра контента перед сном, есть фильтр синего света, а также автоматически активирующаяся частота в 1440 Гц для борьбы с ШИМ.

Особенно заметно, как ярко и четко изображение смотрится на улице даже при сильном солнце, однако, стоит признать, что на рынке есть смартфоны этого же ценового диапазона, которые отличаются куда большей яркостью.

В пользу nova 11 Pro выступают автоматическая регулировка яркости, широкий цветовой диапазон DCI-P3 и sRGB, а также возможность индивидуальной настройки экрана, включая защиту зрения, режимы цветовой температуры и частоту обновления.

Наличие защитного стекла Kunlun Glass, гарантирует, что дисплей выдержит падение на кафель или любую другую твёрдую поверхность.

Также внизу под экраном спрятан оптический сканер отпечатков пальцев. Бывают случаи, когда он может не сработать с первого раза, но это случалось крайне редко и до ввода цифрового кода дело не доходило. Сам сканер довольно чувствительный и обладает тактильным откликом. Если вы по каким-то своим причинам не хотите использовать сенсор, то можно производить разблокировку через систему распознавания лица на основе фронтальной камеры.

Производительность

HUAWEI nova 11 Pro оборудован 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G, произведенным по 6-нанометровому техпроцессу, который был представлен в мае 2021 года и используется в nova 10 Pro и nova 9 Pro.

Процессор состоит из 1 ядра Kryo 670 Prime (Cortex-A78) с частотой 2400 МГц, 3 ядер Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на той же частоте и 4 ядер Kryo 670 Silver (Cortex-A55) с частотой 1800 МГц. За графическую производительность отвечает GPU Adreno 642L.

Производительность устройства достаточно хорошая, но имеется один нюанс — троттлинг. Устройство начинает заметно нагреваться, что снижает его способности. Однако это легко лечится 20-минутным перерывом. При этом HUAWEI доработала «игровой софт» и внедрила ряд технологий для более стабильной и плавной игры:

AI Scheduling 3.0 — автоматический анализ игровых сцен в реальном времени и адаптация FPS для повышения плавности и эффективности энергопотребления.

Touch Turbo 3.0 — низкая задержка отклика на касания.

GPU Turbo 3.0 — стабильная работа игр и снижение энергопотребления.

Disk Turbo — освобождение памяти за счет автоматического определения и сжимания редко используемых приложений.

В AnTuTu 10 смартфон показал под 600 тысяч баллов, в тесте Geekbench 6 — 1027 баллов в одноядерном режиме и 2907 баллов в многоядерном режиме. Графический блок получил 2127 баллов в OpenCL и 2350 баллов в Vulkan.

Nova 11 Pro легко справляется не только с базовыми задачами, такими как общение в мессенджерах, интернет-серфинг и просмотр контента на YouTube, но и с играми. Например, COD Mobile, PUBG Mobile и Wild Rift идут на высоких настройках без задержек, в Genshin Impact могут наблюдаться просадки FPS при большом количестве спецэффектов. Honkai Star Rail запускается и комфортно играется на очень высоких в 60 FPS. Тем не менее при максимальной нагрузке, процессор нуждается в перерыве, иначе его производительность снижается из-за нагревания.

Сервисов Google в смартфоне, нет, но всё это легко решается при помощи виртуальной среды GBox, которую можно найти в AppGallery. Более того, приложения российских банков также есть в фирменном магазине приложений HUAWEI. Ещё огромным плюсом будет то, что делать покупки в нём можно при помощи российских карт и со счёта мобильного телефона. В общем в этом плане никаких ограничений и страданий.

Смартфон проявил себя как достойный представитель среднего класса мобильных устройств, обладающий стабильной работой и хорошей производительностью. Провозгласить его лучшим — нельзя, но и назвать слабым язык не повернется. В общем, достойный внимания крепкий середнячок.

Камеры

Nova 11 Pro имеет три модуля в блоке камер:

Основной модуль Ultra Vision с разрешением 50 МП (f/1.9)

Широкоугольный макромодуль на 8 МП (f/2.2)

Сенсор для лазерной автофокусировки

Одна из главных фишек камер HUAWEI — RYYB-датчик, где зеленые пиксели заменены желтыми, благодаря чему сенсор захватывает больше света и улучшает работу в условиях слабого освещения.

С основной камерой можно получать стабильно четкие снимки при разных условиях освещения. Хотя она предлагает хороший динамический диапазон, некоторые изображения могут быть излишне детализированными. При недостаточном освещении или ночном режиме снимки иногда получаются смазанными, либо чрезмерно резкими из-за обработки ИИ.

Ширик 1x 5x

1x 5x 10x

Широкоугольная линза предоставляет снимки в приемлемом качестве, хотя они могут быть слегка менее яркими и детализированными. Однако, геометрические искажения по бокам менее выражены, что безусловно большой плюс.

В камере имеется множество настроек, охватывающих различные режимы, от “Видеоблога” до специальных настроек для профессиональной съемки.

Видеосъемка поддерживается в разрешении 4K (30 FPS) и 1080p (60 FPS) с электронной стабилизацией, а для фронтальной камеры — только 1080p (30 FPS). В целом картинка очень приятная, четкая, а видеоряд плавный.



Смотрите это видео на YouTube Запись видео в 4K

Что касается фронтальной камеры, она включает в себя два модуля — основной на 60 Мп (f/2.4) и дополнительный портретный на 8 Мп (f/2.2). Вкупе с цифровым зумом позволяет делать отличные селфи, будь то групповые снимки (0,7х) или портреты крупным планом (5х).

Камера не имеет явных недостатков. Она предоставляет высокое качество снимков, доставляя эстетическое удовлетворение от полученных изображений. Аналогично дело обстоит при съёмках видео.

Время работы

В комплекте со смартфоном поставляется зарядное устройство HUAWEI SuperCharge мощностью 100 Вт. Используя его, можно быстро зарядить смартфон: на 25% за 5 минут, на 50% за 15 минут и на 100% всего за 36 минут.

Смартфон оснащен Li-Pol аккумулятором на 4500 мАч. Несмотря на относительно скромную емкость, он обеспечивает достойную автономность, вероятно, за счет отсутствия сервисов Google и хорошей оптимизации ОС. На средней яркости можно просматривать видео до 20 часов или играть в игры 8-9 часов. Используя nova 11 Pro в обычном режиме, аккумулятора хватает на сутки.

Итого

HUAWEI nova 11 Pro – это произведение искусства в мире смартфонов. Он словно наследник королевской линии, обладая лучшими чертами своих предшественников. Закругленный экран и кожаная отделка, смело выделяют его среди обыденной массы пластиковых аппаратов.

В руках чувствуется больший и приятный вес, чем у среднестатистического устройства. Сканер отпечатков пальцев, NFC и камеры настроены на высочайшем уровне, выполняя свои функции на твёрдую пятёрку. Поэтому, если вы ищете идеальное соотношение цены и качества, смело обратите внимание на этот аппарат.

Валентин Снежин Плюсы Устойчивые к падениям корпус и стекло

Красивый дизайн с кожаной отделкой

Комплектная зарядка на 100 Вт

Яркий и сочный дисплей

Качество приёма сигнала

Хорошая автономность

Отличная камера с ИИ Недостатки Нет полноценной защиты от воды

Условно старый процессор

Нет поддержки 5G