СМИ: жизненный цикл PS5 составит всего 5 лет

Тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок сообщает о возможном сокращении жизненного цикла консоли Sony PlayStation 5. Вместо уже традиционных 6-7 лет говорится о пятилетнем сроке.

Заявлено, что в течение следующих пяти лет составят 120-170 миллионов единиц. Это будет примерно вдвое больше, чем у Xbox Series X от Microsoft. Для сравнения, у PS4, запущенной в 2013 году, на данный момент продано 110 миллионов. При этом за текущий год планируют продать 10 миллионов приставок, поскольку вокруг новинки уже создан ажиотаж.

Отметим, что на период новогодних праздников запланирован запуск сразу двух консолей — обычной и цифровой версий PS5. Первая получит привод Ultra HD Blu-ray, вторая же будет немного дешевле — ориентировочно на 50 долларов. Вторая консоль будет рассчитана на игры, купленные в цифровом магазине компании.

Отметим, что ранее мы писали об утечке, которая показала белую версию геймпада для Xbox Series X. По одной из версий, он принадлежит аналогичной младшей версии «Икс-коробки». А ещё сообщалось, что PS5 может получить сменные элементы корпуса. Предположительно это указывает на возможность «навешивать» на их место панели другого цвета.