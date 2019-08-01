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Новости

Похоже, у Xbox Series X может быть белая версия

В сети опубликовали фото геймпада для Xbox Series X в белом цвете. Пользователь под псевдонимом Wolfy_Wizzardo, который обнародовал эти данные на Reddit, утверждает, что снимок подлинный. Из чего следует, что консоль может появиться не только в чёрном, но и в белом цвете.

На данный момент учётная запись и пост удалены, но фото разошлось по сети. Утверждается, что снимок был сделан на закрытом мероприятии в штате Вашингтон, которое организовали для детей сотрудников Microsoft.

  • Xboxseriesxcontroller Hero
Чёрная версия контроллера

Сам контроллер включает в себя новый D-pad и кнопку Share. Кроме того, пользователь рассказал, что консоль в белом цвете также была. У неё была кнопка включения большего размера, а сама приставка чуть отличалась визуально от представленной ранее.

Кроме того, Wolfy_Wizzardo заявил, что играл на консоли, а интерфейс её всё ещё выглядел подобно оболочке Xbox One. Похоже, что это была ранняя версия.

Некоторые пользователи предположили, что белый контроллер может указывать на существование упрощённой версии Xbox под кодовым названием Lockhart. Предполагается, что её покажут в августе.

Другой вариант — это может быть версия только для сотрудников компании. В конце концов, Microsoft выпустила белую версию Xbox One исключительно для внутреннего пользования в 2013 году.

Комментариев со стороны корпорации пока не последовало. Однако факт удаления учётной записи указывает, что в Редмонде отреагировали на утечку.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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