Появились первые обзоры и отзывы на DualSense Edge: автономность стала хуже

Минувшим летом Sony представила геймпад DualSense Edge для PlayStation 5. В продаже он появится только 26 января 2023 года, однако журналисты уже получили их для тестов.

Новинка поставляется в прочном белом кейсе, в котором также есть место под сменные кнопки и кабель с плетёной изоляцией. Впрочем, можно использовать любой кабель USB-C.

Новый геймпад оказался тяжелее обычного DualSense на 55 граммов (335 граммов вместо 280), курки стали текстурированными, а тыльная часть рукояток получила обрезиненное покрытие.

Отмечается, что стики можно легко менять — по умолчанию идут обычные, но можно также установить выпуклые. Геймпад поддерживает до 30 игровых профилей, которые настраиваются в отдельном приложении. Быстрое переключение возможно только между тремя профилями.

Заявлена поддержка ПК-игр, но для уже выпущенных проектов может потребоваться обновление от разработчиков. При этом автономность упала, поскольку размеры геймпада не изменились, а элементов стало больше.

Такой геймпад будет стоить $200 и он явно предназначен для энтузиастов.