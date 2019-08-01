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Новости

PlayStation 5 может получить сменный корпус

Sony может изменить концепцию эксклюзивных корпусов для PlayStation 5. Речь идёт о сменных панелях для консоли, которые можно будет приобретать и полностью изменять внешний вид устройства. Информация об этом появилась на китайском форуме A9VG.

Информация похожа на правду, ведь Sony уже давно намекала, что внесёт изменения в кастомизацию консоли. Такая позиция поможет избавить компанию от дополнительного производства новых консолей, а пользователи смогут изменять внешний PS5 по настроению. Вместо лимитированных консолей, появятся лимитированные панели.

  • Ps5 Panel

До этого во многих СМИ появились сообщения, что Sony сократит производственный цикл PlayStation 5 до пяти лет, но с конвейера выпустят около 170 млн консолей. Гораздо больше, чем было со времён PS2 и PS4.

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