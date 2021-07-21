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Новости

Новая PlayStation 5 Digital обнаружена в японском магазине

В японском магазине Nojima появилась страница новой ревизии PlayStation 5 Digital Edition. Это модель CFI-1100B, которая на 300 грамм легче актуальной модели CFI-1000B. Также изменится винт для подставки. 

Пока неясно, как именно разработчики добились снижения веса, а также — чем пожертвовали при улучшении консоли.

При этом отметим, что Sony обновляет консоли раз в год. Так было для PlayStation 4, включая Fat, Slim и Pro, которые получили по несколько ревизий. При этом изменения касались улучшений слабых сторон предыдущей версии. К примеру, в новой ревизии становилась лучше система охлаждения, а уровень шума снижался.

Пока неясно, когда новая консоль появится в мире и по какой цене.

Источник:
Twitter

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