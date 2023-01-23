PS5 Pro может выйти уже скоро и получить новую систему охлаждения

В сети появились новые данные о будущей консоли PlayStation 5 Pro. Источник утверждает, что новинку могут выпустить уже в апреле. Хотя, возможно, это будет лишь анонс, а не начало продаж.

Сообщается, что консоль получит жидкостную систему охлаждения. При этом она якобы выйдет примерно в одно и то же время с будущей PS5 с внешним оптическим приводом. И это выглядит весьма странно, ведь с момента выхода обычной PS5 прошло не так много времени.

Наличие жидкостной СО указывает на то, что в консоли будет очень мощное железо, которому требуется более эффективная система отвода тепла, чем у базовой модели консоли.

Отметим, что пока это неофициальная информация, так что точных данных пока нет.