Теперь майнить можно будет и на PS5. Китайцы доработали консоль

Принято считать, что игровые консоли плохо предназначены для майнинга криптовалют. Однако китайские умельцы смогли обойти это ограничение. Ведь PS5, по сути, тот же компьютер с гибридным процессором AMD Ryzen на микроархитектуре Zen 2 и графикой RDNA 2.

Как оказалось, специалисты смогли запустить добычу Etherium на уровне 98,76 мегахэшей в секунду. При этом приставка потребляет 211 Вт.

Отметим, что «родная» производительность консоли находится на уровне AMD Radeon RX 5700 XT с 50 мегахэшами в секунду. Так что фактическое удвоение майнинговой мощности может указывать на разгон или серьёзные доработки консоли.

Отметим, что ранее энтузиаст сумел запустить процесс добычи Ethereum на MacBook Air с SoC Apple M1. Однако там всё ограничилось хешрейтом в 2 мегахэша, что при текущем курсе соответствует примерно 0,18 доллара в сутки. То есть, разница с PS5 почти в 50 раз.